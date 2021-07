Maestri da record nella 3 Campanili

Grande prova per Cesare Maestri che a Vestone sigla con margine il nuovo record della Ivars 3 Campanili, risultando il primo italiano di sempre ad imporsi in Val Sabbia

06 Luglio 2021Domenica da assoluto protagonista per Cesare Maestri che a Vestone ha saputo riscrivere la storia della Ivers 3 campanili, mezza maratona con un dislivello complessivo superiore ai 900 metri disegnata in Val Sabbia.Lungo i sentieri e le strade bresciane, il giudicariese vicecampione iridato in carica ha sgretolato di 5' il precedente primato raggiungendo il traguardo dopo 1h20'45 di gara lasciandosi alle spalle il keniano Dennis Bosire Kiyaka e l'ex campione europeo Martin Dematteis che hanno così completato il podio, entrambi con un distacco superiore ai cinque minuti; sesto, settimo e decimo posto per i tre portacolori dell'Atletica Valchiese Giovanni Paris, Maurizio Bondoni ed Alessandro Ricci.Un test di grande efficienza per il campione italiano in carica che ora punta alla classicissima Sierre Zinal del 7 agosto prossimo.Le classifiche complete sono disponibili sul sito https://www.endu.net/it/events/tre-campanili-half-marathon/results