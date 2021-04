La stagione riparte con i giovani a Mezzolombardo

16 Aprile 2021Domani, sabato 17 aprile, si alzerà il sipario sulla stagione su pista trentina 2021 ed il primo atto di un calendario che ci si augura più denso possibile sarà rivolto alla categoria cadetti. Gli under 16 trentini (nati nel 2006 e 2007) saranno infatti i protagonisti della Prima Prova del Grand Prix Giovanile su pista 2021, kermesse che accompagnerà la stagione della categoria (e dei più giovani ragazzi, under 14, non appena avranno il permesso di gareggiare sulla scorta delle restrizioni di sicurezza) fino all'autunno inoltrato, quando saranno in programma i Campionati Italiani Cadetti.Il primo passo della stagione sarà proposto dall'Atletica Rotaliana che ha voluto rispondere presente alla sfida organizzativa per aprire le porte dello Stadio De Varda agli oltre 100 under 16 (in rappresentanza di 16 società) iscritti in una manifestazione che vedrà molti di loro impegnati sulle tre prove del triathlon.L'inizio delle gare - rigorosamente a porte chiuse e nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza FIDAL - è previsto per le ore 15:15, per tutti gli ulteriori dettagli e per la lista completa delle iscrizioni si rimanda al seguente link: