La 30 Trentina viaggia verso i 1000 iscritti

La Trenta Trentina vuole festeggiare la decima edizione con un migliaio di iscritti: martedì 21 a Trento la presentazione dell'evento

16 Settembre 2021Quella che si svolgerà domenica 26 settembre sarà un’edizione particolarmente significativa de «La Trenta». La competizione podistica organizzata dall’Asd Non Solo Running nell’occasione raggiungerà infatti il decimo anno di vita e con la doppia cifra potrà festeggiare anche il ritorno al percorso originale, quello che ha reso tanto popolare questa manifestazione, nonché la riproposizione della formula “Duo half”, che offre la possibilità di affrontare il tracciato lungo 30 chilometri, spezzandolo in due frazioni affrontate da due diversi runner.Non rimangono molti giorni per iscriversi, dato che il termine ultimo per assicurarsi un pettorale e il ricco pacco gara con l’originale t-shirt tecnica è fissato per le ore 24 di mercoledì 22, quindi per chi ha voglia di cimentarsi nel giro intorno ai laghi di Levico e Caldonazzo e non ha ancora formalizzato la propria partecipazione il tempo sta per scadere. Dopo quella data si potrà entrare nella lista dei partenti solo iscrivendosi sabato 25 settembre, dalle ore 14 alle 19.30, al PalaLevico.Ad oggi sono già 800 gli appassionati che hanno deciso di prendervi parte, un numero incoraggiante per un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, che lieviterà in maniera significativa nei prossimi giorni, quando verranno aggiunti al roster anche i big. Per prendere il via sarà necessario esibire il green pass oppure far valere un tampone negativo attraverso un esame che potrà essere eseguito in loco.Dopo lo start da Viale Vittorio Emanuele, nel centro di Levico Terme, il serpentone attraverserà i comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago, Tenna e Pergine Valsugana, costeggiando i laghi di Caldonazzo e Levico, per terminare le proprie fatiche sul lungolago del Parco Segantini. Rispetto al passato non sarà possibile dare vita al pasta party, che è solito animare il Parco Segantini, ma verrà comunque allestito un palco al centro dell’area verde, sul quale un gruppo suonerà dal vivo, e verranno allestiti numerosi punti di ristoro per evitare assembramenti nella somministrazione dei pasti.La ben oliata macchina organizzativa coordinata da Massimo Pegoretti ha già potuto fare le prove generali lo scorso 12 giugno, quando ha dato vita al Giro del Lago di Levico, gara serale organizzata sui 10 chilometri vinta da Nekagenet Crippa e da Jacklin De Marchi, alla quale hanno preso parte 250 concorrenti. Il piatto più ricco sarà quello di domenica 26, quando conosceremo i nomi dei successori di Markus Ploner e Loretta Bettin nell’albo d’oro de «La Trenta»: la presentazione ufficiale de La Trenta Trentina si terrà martedì mattina al palazzo della Regione di Trento