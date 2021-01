L'Assemblea Regionale Ordinaria sarà il 5 marzo

Venerdì 5 marzo 2021 le società trentine saranno chiamato alla tornata elettorale per eleggere presidente e consiglio regionale del quadriennio 2021-24

In data 5 gennaio 2021, il Comitato FIDAL Provincia Autonoma di Trento ha deliberato l'indizione dell'Assemblea Regionale Ordinaria 2021, prevista per venerdì 5 marzo pv, in prima convocazione alle ore 17:30 ed in seconda convocazione alle 18:30 in sede da definirsi nelle prossime settimane alla luce dell’evolversi dell’attuale situazione emergenziale.

L’ordine del giorno dell’Assemblea sarà il seguente: 1. Relazione della Commissione Verifica Poteri 2. Elezione della Presidenza dell’Assemblea 3. Nomina della Commissione di Scrutinio 4. Intervento del Presidente Regionale Uscente 5. Relazione programmatica dei Candidati alla Presidenza del Consiglio Regionale 6. Elezione del Presidente, dei Consiglieri Regionali e del Revisore dei Conti Regionale per il quadriennio 2021-2024 7. Varie ed eventuali La Commissione Verifica Poteri, come previsto dall’articolo 47.9 del Regolamento Organico, sarà composta da:

Paolo BALDESSARINI presidente

Maria DONADI componente

Dietmar HERBST componente

Luca PERENZONI supplente

Mattia GASPERINI supplente La Commissione Elettorale, come previsto dall’articolo 52.3 del Regolamento Organico, sarà composta da: Paolo BALDESSARINI presidente

Maria DONADI componente

Dietmar HERBST componente

Luca PERENZONI supplente

Mattia GASPERINI supplente L’Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli Affiliati con sede nel territorio della Provincia, aventi diritto di voto o dai loro delegati, purchè dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato. Il quadro delle società aventi diritto di voto è allegato alla presente e disponibile al presente indirizzo: http://www.fidal.it/upload/ files/Assemblee%202020/voti% 20per%20regione/voti%20Trento. pdf Condizione necessaria per poter esercitare tale diritto sarà aver effettuato l’affiliazione 2021 entro il 28 febbraio 2021. Dopo tale scadenza, verrà quindi determinato il numero di consiglieri da eleggersi per il quadriennio 2021-24 sulla base delle indicazioni riportati dall’Allegato 1 dello Statuto Federale. Il numero di consiglieri sarà 4 se le società aventi diritto di voto sarà inferiore a 40; sarà invece pari a 5 se le società aventi diritto di voto sarà superiore o uguale a 40. Ciascuna società avente diritto al voto è rappresentata in Assemblea dal Presidente, purché alla data di effettuazione dell’Assemblea sia in regola con l’affiliazione, siano affiliate da almeno 12 mesi ed abbiano svolto, nei citati 12 mesi, effettiva attività. Il Presidente della società può delegare un componente del proprio organo di amministrazione, tesserato come “dirigente sociale” per l’anno 2021, a rappresentare la società stessa (modulo allegato: Delega Interna). Tale delega è da presentarsi su documento originale, redatto su carta intestata della società o riportante il timbro della stessa e firmato dal Legale Rappresentante. Per quanto previsto dall’articolo 25 dello Statuto Federale ed alla luce del numero di società aventi diritto di voto, non è ammesso il voto di delega in favore di altra società affiliata. Il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale ed i Candidati alle Cariche Elettive non possono presentare in Assemblea nessun avente diritto al vito; possono altresì partecipare all’Assemblea senza diritto di voto. :: Presentazione Candidature La candidatura alle Cariche Elettive devono essere depositate presso l’ufficio di Segreteria del Comitato FIDAL Provincia Autonoma di Trento entro le ore 12:00 di lunedì 25 gennaio utilizzando i modelli allegati alla presente complete di copia del documento di identità in corso di validità del candidato. Le Candidature possono essere inviate alla Segreteria del Comitato FIDAL Provincia Autonoma di Trento con qualsiasi mezzo previsto dall’articolo 52 del Regolamento Organico, ovvero: Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno

Tramite invio di posta elettronica certificata all’indirizzo del Comitato FIDAL P.A. di Trento: trento.pec@fidal.telecompost. it

it Consegna a mano in orario di apertura al pubblico dell’ufficio FIDAL Trentino (lunedì, dalle 9 alle 12) L’elenco dei Candidati Ammessi sarà pubblicato sul sito web del Comitato FIDAL Provincia Autonoma di Trento dopo l’esame della Commissione Elettorale e non oltre le 24 ore dalla scadenza dei termini di presentazione. I Requisiti di Eleggibilità sono indicati nell’articolo 36 dello Statuto Federale.



La delibera di Indizione



