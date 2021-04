Irene Baldessari punta di diamante dell'Apertura

Numeri importanti e la figura di Irene Baldessari come atleta immagine della Riunione di Apertura: domenica mattina allo Stadio Quercia riprende l'atletica su pista "dei grandi"

16 Aprile 2021Se sabato pomeriggio sul palcoscenico di Mezzolombardo saliranno i giovani, i protagonisti sulla scena dello Stadio Quercia di Rovereto domenica saranno invece i "grandi", capitanati in senso figurato dall'azzurra Irene Baldessari (Esercito), l'ottocentista trilacense che dopo essere tornata a vestire l'azzurro negli EuroIndoor di inizio marzo rappresenta uno dei nomi più quotati tra i tanti iscritti (oltre 300 atleti) alla Riunione di Apertura su pista, tradizionale appuntamento di inizio stagione che l'US Quercia Trentingrana ha voluto riproporre nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza dopo aver forzatamente rinunciato all'edizione 2020.C'è tanta voglia di gareggiare e di provare a respirare un sentore di normalità, nel mondo dell'atletica: come tradizione vuole, il primo atto della stagione organizzato dalla società gialloverde è basato sulle distanze spurie - almeno per quanto riguarda le corse - vale a dire quelle distanze magari meno canoniche dal punto di vista agonistico ma molto sfruttate nelle sessioni di allenamento: 150, 300, 600 e 2000 metri.Tanti iscritti, si diceva: in attesa delle conferme, la liste di iscrizione raccontano di 400 atleti e tra questi non mancano sicuramente nomi di interesse. Su tutti - anche in ottica trentina - quello della ventottenne Baldessari, iscritta nei 300 e nei 600 metri, distanza quest'ultima in cui si troverà spalla a spalla con la bresciana ex querciaiola Sophia Favalli (iscritta anche nei 150): dopo l'ottima stagione indoor, la pista dello Stadio Quercia che tra poco più di due mesi sarà teatro dei Campionati Italiani Assoluti potrebbe ispirare a dovere Irene, già protagonista in passato di ottime prestazioni in questa manifestazione.Importante anche la presenza nei 150 metri di Lorenzo Ianes, il velocista aquilotto che quest'anno vestirà i colori bianco-rosso-neri dell'Athletic Club 96 Alperia di Bolzano (in prestito annuale dall'Atletica Trento) mentre tra i tanti giovani promettenti trentini vanno segnalate le iscrizioni di Nancy Demattè (Atletica Trento), Alessandra Bolzon (Atletica Clarina), Daniel Rocca (Lagarina Crus Team), Daniel Hoxha (Atletica Alto Garda e Ledro), Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra) e del padrone di casa Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana), atteso ad un confronto nei 2000 metri con i più esperti veneti Catalin Tecuceanu e Giovanni Gatto, suo compagno di squadra.L'inizio delle competizioni è in programma alle 10:30, con chiusura a partire dalle 12:30 con i 300 metri maschili. Per tutte le ulteriori informazioni, si rimanda al seguente link: