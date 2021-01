Indoor al via: molti trentini in pista

Inizia tra domani e domenica la nuova stagione indoor, secondo il protocollo di sicurezza: Battocletti, Baldessari, Naidon, Giovanetti, Pellegrini e tanti altri subito in pista

15 Gennaio 2021La stagione indoor inizia nel segno di Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre). La due volte campionessa europea under 20 di cross sarà tra le principali protagonisti del primo fine settimana di gare indoor allestito nel rispetto del protocollo di sicurezza federale e che vedrà molti atleti impegnati in principal modo tra Padova ed Ancona ma anche a Parma, Bergamo, Firenze e via dicendo.Per la ventenne Battocletti il primo impegno-test agonistico del nuovo anno saranno i 3000 metri di Padova, in un fine settimana che vedrà coinvolta anche l'ottocentista trilacense Irene Baldessari (Esercito) oltre al primatista regionale del decathlon Lorenzo Naidon (Us Quercia Trentingrana) e al compagno di allenamenti Simone Fedel (Us Quercia Trentingrana).

[Gli Iscritti di Padova: sabato pomeriggio | domenica mattina | domenica pomeriggio]

Nel nutrito gruppo di atleti trentini che invece prenderà parte alla due giorni di Ancona spicca la presenza dei due campioni tricolori giovanili Luna Giovanetti e Pietro Pellegrini, entrambi portacolori dell'Atletica Valle di Cembra e capofila di un drappello che potrà contare tra gli altri anche delle velociste Lisa Bona (Us Quercia Trentingrana) e Cecilia Scarpiello (Us Quercia Trentingrana) oltre alla romagnola Debora Beltramini che debutterà con la casacca del Gs Valsugana Trentino.[Gli Iscritti di Ancona: sabato