Indoor: Bolzon parte da 12,08; debutto per Trettel

Nell'intenso fine settimana di gare indoor Alessandra Bolzon ha firmato il triplo di Parma; ad Ancona debutto stagionale per Sofia Trettel

18 Gennaio 2022Debutto vincente per Alessandra Bolzon (Atletica Clarina Trentino) che domenica a Parma ha celebrato la propria "prima volta" tra le junior firmando il triplo con una seconda prova da 12,08 in un concorso che ha registrato anche le presenze delle allieve lagarine Sofia Galvagnini (Gs Valsugana Trentino, quinta con 10,56) ed Aurora Sannicolò (Gs Valsugana Trentino, settima con 9,93). Impegno nel 60 metri invece per la bondonese neo-valsuganotta Giulia Cimadom (Gs Valsugana Trentino) che al primo test da under 18 ha raggiunto la finale B chiusa in 7"25: per queste ultime, chiusura di pomeriggio a base di 80hs e miglior tempo per Galvagnini (8"17) seguita da Cimadom (8"39) e Sannicolò (9"11). Al maschile, quarto posto nel triplo per l'allievo Tristano Ghezzi (Lagarina Crus Team) con 12,34.::Nutrita partecipazione trentina nelle tre manifestazioni proposte nel fine settimana al PalaIndoor di Ancona, week-end che ha salutato il debutto stagionale della campionessa tricolore U18 dei 400hs che ha scelto i 200 metri del sabato pomeriggio marchigiano per affrontare a sua volta la prima gara da junior e tagliare il traguardo in 25"60 per il sesto posto complessivo. Quinto posto dunque per la coetanea Lia Nardon (Atletica Valle di Cembra) nei 1500 metri sul piede del 4'59"23; il giorno successivo Trettel è tornata in pista per un test sui 60 metri (7"99) nel meeting intitolato alla memoria di Alessio Giovannini.Nel mezzo, domenica mattina, spazio alle prove giovanili tra cui si segnalano tra i tanti risultati i positivi riscontri del cadetto Massimiliano Cofone (Atletica Valle di Cembra), quarto nei 60 metri in 7"62 dopo aver corso in 7"72 in batteria e settimo nel giro di pista con 25"19.