In 150 di corsa per il Trofeo Silvio Bellini

Domenica a Mori torna il Trofeo Silvio Bellini: in 150 pronti per rilanciare la corsa su strada

14 Maggio 2021Dopo la pista ed in attesa del primo appuntamento con la corsa in montagna del Garda Trentino Trail, è pronta a ripartire anche l'attività della corsa su strada e domenica torna il Trofeo Silvio Bellini, la classica prova di metà maggio allestita dall'Atletica Team Loppio sul tracciato di 10 chilometri disegnato tra Mori e le frazioni di Loppio e Sano, con quartier generale presso il Soardi Center, al centro della valle del Cameras.Sono 150 gli atleti iscritti alla prova moriana, un numero importante e che vede la presenza di un discreto numero di atleti da fuori regione. Tra i tanti volti noti, si segnalano i nominativi del giovane fiavetano Devid Caresani (Atletica Valle di Cembra), dell'azzurro Rolando Beatrici (Gs Fraveggio), della roveretana Claudia Andrighettoni (Us Quercia Trentingrana) e di Mariano Piccoli (Asd Città di Trento) ex ciclista professionista più volte maglia verde e ciclamino al Giro d'Italia.Il ritrovo è fissato per le ore 8, lo start è invece previsto per le 9:30; per tutte le indicazioni del caso, si rimanda alla relativa pagina della manifestazione: