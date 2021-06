Il Giro dei Masi per il titolo regionale

Doppio appuntamento domenica a Villa Lagarina con il Giro dei Masi che metterà in palio i titoli regionali assoluti ed il Trail Running United che condurrà gli atleti fino sulla dorsale Stivo - Bondone

11 Giugno 2021

Attenzione puntata sulla corsa in montagna domenica mattina a Villa Lagarina con il Lagarina Crus Team a proporre un duplice appuntamento.

Il Giro dei Masi si ripropone con una veste rinnovata: partenza ed arrivo al centro sportivo Ai Giardini e format a cronometro per assegnare i titoli regionali assoluti, promesse e juniores. Saranno oltre 150 gli atleti al via, comprese le categorie giovanili. Il tracciato di gara prevede uno sviluppo di 10 chilometri con oltre 500 metri di dislivello: tra i nomi da tenere a mente per il successo finale emergono quello del pinetano Stefano Anesi (Atletica Trento), del fiavetano Devid Caresani (Atletica Valle di Cembra) e del bondonero Emanuele Franceschini (Us Quercia Trentingrana); al femminile attenzione a Simonetta Menestrina (Atletica Trento) e alla padrona di casa Monica Giordani (Lagarina Crus Team): il via del primo concorrente è previsto alle 9.



In precedenza, alle 7 e alle 8:30 nella vicina piazza di Villa Lagarina scatteranno gli iscritti alle due distanze proposte dal Trail Running United. Sono nel complesso una sessantina gli atleti che affronteranno i tracciati di 44Km (2500 metri di dislivello) e 30Km (1600 metri di dislivello) con il percorso maggiore che toccato il lago di Cei salirà fino alla cresta della dorsale Stivo Bondone, dalla località "la Becca" fino a Cima Bassa, ai piedi dello Stivo, per poi ridiscendere verso il fondovalle dal Sentiero dei Serbi.



