Il 25 novembre Webinar tecnico sui balzi

I balzi... questi sconosciuti: è questo il tema del webinar di aggiornamento tecnico curato dal professor Enrico "Chicco" Porta mercoledì 25 novembre nel. contesto dei "Mercoledì dell'atletica trentina"

17 Novembre 2020

Mercoledì 25 novembre saranno i balzi i protagonisti del nuovo appuntamento de "I Mercoledì dell'atletica trentina", la serie di webinar di aggiornamento tecnico che vivrà di un nuovo capitolo con la partecipazione del professor Enrico Porta che proporrà l'intervento dal titolo "I Balzi... questi sconosciuti".



Come già per i precedenti appuntamenti, il webinar si terrà sulla piattaforma multimediale zoom, con inizio alle ore 21.



Si ricorda come per per i tecnici FIDAL, gli appuntamenti proposti saranno validi per l'assegnazione di crediti formativi FIDAL: a chi seguirà integralmente due appuntamenti saranno riconosciuti 0,5 crediti, non cumulabili: il conteggio verrà effettuato al termine di questa sessione autunnale di appuntamenti.



L'iscrizione dovrà essere fatta tassativamente entro le ore 20 del giorno precedente al singolo appuntamento, solo via posta elettronica all'indirizzo del Comitato FIDAL Trentino indicando nome e cognome dell'interessato, numero di tessera e numero di telefono cellulare, fondamentale per l'invio - poco prima dell'appuntamento - del link per collegarsi alla videoconferenza.





