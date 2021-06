Grosseto: 5 medaglie trentine nel venerdì tricolore

Oro per Giovanni Gatto, argento per Linda Palumbo e Daniel Rocca e bronzi per Luna Giovanetti e Arianna Peroni: cinque medaglie trentine nel primo atto dei Campionati Italiani Juniores e Under23

11 Giugno 2021Il mezzofondo doveva essere la "fonte" principale di medaglie trentine ai Campionati Italiani Juniores e Under 23 su pista che si sono aperti a Grosseto ed il venerdì di metà giugno non ha tradito le attese: Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana) campione italiano under 23 nei 3000 siepi, Linda Palumbo (Südtirol Team) argento nel medesimo contesto, Daniel Rocca (Lagarina Crus Team) argento negli 800 metri juniores, Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra) bronzo nei 3000 juniores.

Un

poker di medaglie dalle medie distanze a cui si aggiunge il bronzo di Arianna Peroni (Us Quercia Trentingrana) nel salto con l'asta juniores, un terzo posto che certifica ancor più la recente scoperta di questo talento brentegano, affacciatosi con continuità all'atletica solo nello scorso autunno ed ora già capace di volare oltre i 4 metri.





Dopo la notte del risorgimento delle siepi tricolori al Golden Gala nella vicina Firenze, il trevigiano Giovanni Gatto ha voluto a sua volta dire la sua, fresco del recente personale di 8'45 ha recitato la parte del protagonista andandosi a prendere il titolo tricolore in 8'49"61 vincendo il duello con Abderrazak Gasmi (8'51"30), unico altro atleta a restare sotto la soglia dei nove minuti; nella stessa gara, decimo posto per il compagno di squadra Marco Bonan (9'19"38)





Pochi minuti dopo è toccato a Linda Palumbo accomodarsi nuovamente sul podio dei campionati italiani: campionessa tricolore uscente, l'esile siepista si è dovuta arrendere alla forza della piemontese Anna Arnaudo (notevole 10'01"16) ma il crono di 10'19"54 rappresenta di gran lunga la miglior prestazione della carriera della specialista trentina, capace di migliorarsi di 7" rispetto al precedente limite maturato a fine maggio a Cles.





D'argento pure la medaglia finita al collo di Daniel Rocca, altro habituè dei podi italiani: nel doppio giro di pista under 20 il successo è andato al convincente camuno Francesco Pernici (1'50"29) ma alle sue spalle ecco spuntare la canotta giallobianca del roveretano allievo di Claudio Pedri che con 1'52"95 si è regalato il nuovo primato personale sulla distanza.





Medaglia e primato anche per Luna Giovanetti, terza nei 3000 metri juniores: 9'49"89 il tempo della figlia d'arte di Pian del Gac che ha raggiunto il traguardo alle spalle di Silvia Gradizzi (9'46"77) ed Emma Casati (9'48"77) mancando di poco lo standard di partecipazione agli Europei Under 20 di Tallinn dopo essersi già messa al sicuro il minimo sui 5000 metri pochi giorni or sono.



Come detto la quinta punta del pentacolo trentino del venerdì di Grosseto ha preso forma sulla pedana del salto con l'asta juniores, dove l'attesa Arianna Peroni ha celebrato il debutto in un campionato italiano all'aperto con il terzo posto a quota 3,60 nella scia di Giulia Cassanelli (3,90) e Ludovica Polini (3,70).





Fatto il punto delle cinque medaglie, resta ancora molto da raccontare, come il sesto posto con primato personale per la polivalente Giulia Riccardi (Gs Trilacum) nel giavellotto juniores (40,69), il settimo di Asia Tavernini (Us Quercia Trentingrana) nel salto in alto under 23 con 1,75, la nona piazza del primatista trentino del decathlon Lorenzo Naidon (Us Quercia Trentingrana) nel disco (40,16) e la decima di Michele Frizzi (Atletica Trento) nei 400 metri juniores (50"12).



N RICORDO DI CALIANDRO E PIGNI - Al campo Zauli a Grosseto, prima dell'inizio delle gare, è stata celebrata una messa in ricordo di Cosimo Caliandro, atleta delle Fiamme Gialle, di cui ieri ricorreva il decennale della tragica scomparsa. “Ricordiamo un giovane atleta che è stato un campione sulle piste di atletica e un lottatore nella vita, cercando sempre di mettercela tutta, sino alla sua tragica fine - le parole del vescovo di Grosseto, Rodolfo Cetoloni – Celebriamo questa Messa, allora, per pregare affinché Cosimo sia nella pace di Dio e sua moglie e i due bambini ricevano continua consolazione, ma vorrei allargare la preghiera ad altri giovani atleti che sono mancati”. Erano presenti il presidente FIDAL, Stefano Mei e gran parte del Consiglio Federale, il presidente del comitato organizzatore di Grosseto 2021 Alfio Giomi, una rappresentanza di atleti, tecnici e dirigenti delle Fiamme Gialle e altri dirigenti di società. Proprio nel corso della cerimonia, è arrivata la notizia della scomparsa di Paola Pigni, pioniera del mezzofondo azzurro: prima del via alle gare, le è stato tributato un minuto di silenzio allo stadio Zecchini.





ISCRITTI e RISULTATI GROSSETO 2021

FOTO (di Francesca Grana/FIDAL)

PROGRAMMA ORARIO e INFO UTILI