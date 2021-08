Giordani e Franzese vincenti a Castellano

La padrona di casa Monica Giordani ed il modenese Salvatore Franzese hanno firmato la sesta edizione del Memorial Umberto Pozzio - Into The Wild Run disputata nel pomeriggio di sabato tra Castellano ed il Lago di Cei

01 Agosto 2021Sono la padrona di casa Monica Giordani (Lagarina Crus Team) ed il modenese Salvatore Franzese (Atletica Reggio) i vincitori dell'edizione 2021 dell'Into The Wild Run - Memorial Umberto Pozzio, disputata nel pomeriggio di sabato sul tracciato di 9,5 chilometri che collega Castellano al Lago di Cei e ritorno. Un anello disegnato dal Lagarina Crus Team nei boschi della Destra Adige con un dislivello complessivo attorno ai 250 metri, un anello che ha premiato la quarantasettenne di Villa Lagarina che col tempo di 47'04 è stata la prima a presentarsi al traguardo, con un discreto margine sull'altra lagarina Sara Baroni (Us Quercia Trentingrana, 48'40) con l'aquilotta Simonetta Menestrina (Atletica Trento) terza in 49'18 nonostante l'impegno mattutino nel PizTriVertical tricolore di Malonno. Ai piedi del podio, quarta piazza per la figlia d'arte Desiree Michelon (Atletica Trento) seguita dalla droata Diana Dardha (Atletica Alto Garda e Ledro), settima l'altra figlia d'arte Chiara Molinari (Atletica Trento), prima tra le junior.Duello emiliano-lagarino invece al maschile: il modenese Salvatore Franzese (Atletica Reggio) ha sfidato il padrone di casa Davide Parisi (Lagarina Crus Team) andando a prendersi nel finale il successo in 37'56 con soli 3" di margine sul consigliere comunale di Villa Lagarina; terzo posto di giornata quindi per il gardesano Nicola Duchi (Atletica Alto Garda e Ledro, 38'25) con Daniele Oss Cazzador (Atletica Trento) ai piedi del podio davanti a Maximilian Franceschini (Atletica Valchiese) e Marco Anesi (Us Quercia Trentingrana).Nella classifica per società, primato per l'Atletica Team Loppio davanti al Lagarina Crus Team e all'Atletica Valle di Cembra. Il memorial Umberto Pozzio ha rappresentato la sesta prova stagionale del Circuito Montagne Trentine che tornerà domenica 8 agosto con il Giro delle Frazioni di Brentonico.