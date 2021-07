GPM: terzo atto con Padovani e Valduga

Domani sera, martedì 20 luglio, si conclude il trittico del 45° Gran Premio Estivo del Mezzofondo, spazio ai 3000 metri che daranno forma definitiva alla classifica finale

19 Luglio 2021Con i bergamaschi Nadir Cavagna (Atletica Valle Brembana) ed Ilaria Luzzana (Gruppo Alpinistico Vertovese) al comando delle classifiche provvisorie, il Gran Premio del Mezzofondo si prepara a vivere il terzo ed ultimo atto di questa 45ima edizione. Domani sera, martedì 20 luglio, la kermesse allestita dall'Atletica Trento proporrà la serata conclusiva, come di tradizione incentrata sui 3000 metri assoluti e sui 2000 metri under 16.Tra gli iscritti maschili spicca l'assenza dello stesso Cavagna e la presenza di Mattia Padovani (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), del più volte azzurro Michele Fontana (Aeronautica) - forse l'avversario più accreditato di Cavagna nella corsa al titolo finale - e dell'allievo trentino Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana), di ritorno dall'esperienza ai Campionati Europei Juniores di Tallinn dove ha difeso i colori nazionali proprio nei 3000 metri.In campo femminile le due portacolori dell'Esercito Elisa Palmero e Federica Zanne promettono di fare la voce grossa sulla distanza, seppur entrambe non coinvolte nel successo finale, non avendo preso parte ad alcuna prova nelle precedenti due giornate.L'ultimo atto del Gran Premio del Mezzofondo prenderà il via alle 18 con le prove cadetti, quindi dalle 18:40 circa spazio ai 3000 femminili con le gare maschili a seguire.