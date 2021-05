GPG: ad Arco scendono in pista anche i ragazzi

Sabato pomeriggio ad Arco al Comunale di Via Pomerio andrà in scena la terza prova del GP Giovanile su pista, la prima aperta anche agli under 14

14 Maggio 2021Tornano in scena i giovani, torna in scena il Grand Prix Giovanile ma la notizia principale della terza prova stagionale in programma domani, sabato 15 maggio ad Arco, è il debutto in questo 2021 della categoria ragazzi/e.Dopo mesi di astinenza, gli under 14 possono dunque tornare a gareggiare e iniziare così il cammino nel campionato nazionale di categoria che si concluderà nel cuore di ottobre, secondo il nuovo regolamento stilato nelle scorse settimane dagli uffici federali.Inevitabile sottolineare come le iscrizioni abbiano subito risentito dell'apertura ai ragazzi: saranno oltre 450 gli atleti/gara nella manifestazione allestita dall'Atletica Alto Garda e Ledro nell'impianto comunale di Via Pomerio, in un pomeriggio che come previsto dall'impostazione del Grand Prix Giovanile su pista sarà orientata verso le prove multidisciplina.Il ritrovo è fissato per le ore 14, in una giornata particolarmente calda per la cittadina di Arco che ospiterà anche i 1300 iscritti del Garda Trentino Trail: per tutte le informazioni del caso si rimanda alla pagina della manifestazione,