GPG: Rizzi e Tomasi polivalenti a Trento

Jennie Rizzi (Gs Trilacum) e Daniele Tomasi (Css Leonardo Da Vinci) hanno realizzato il miglior punteggio nelle prove multiple alla quinta prova del GPG. La Coppa under 14 va ai ragazzi del Lagorai e alle ragazze dell'Alto Garda e Ledro

Rizzi ha meritato il successo grazie ai 3111 punti raccolti in un percorso in cui si sono evidenziati i risultati dei 600 metri (1’40”31), salto in alto (1,47) e 80hs (13”50); per lei vantaggio di 123 lunghezze ei confronti della compagna di squadra Giulia Cimadon, seconda con 2988 punti al termine di un cammino più equilibrato. Nella sua scia, terzo posto per Ilaria Rossi (Atletica Clarina Trentino) con 2980 punti, mentre al quarto posto si è issata la lagarina Sofia Bertolini (Lagarina Crus Team, 2901) con Chiara Tomaselli (Us Quercia Trentingrana) quinta a quota 2719.





03 Giugno 2021La trentina Jennie Rizzi (Gs Trilacum) ed il bolzanino Daniele Tomasi (Css Leonardo Da Vinci) hanno realizzato i migliori punteggi nelle prove multiple under 16 in occasione della quinta prova del Grand Prix Giovanile su pista allestita nella mattinata del 2 giugno al Campo Scuola Covi Postal dall'Atletica Trento, giornata incentrta sul pentathlon cadette, sull'esathlon cadetti e su una triplice offerta di biathlon per gli under 14 ragazzi.Tra le cadette, la trilacense

Sono stati invece 3539 i punti totalizzati da Tomasi al termine delle sei prove previste (100hs, Alto, Giavellotto, Lungo, Disco e 1000 metri), emergendo soprattutto sugli ostacoli (15”14) e nell’alto (1,65). Piuttosto ampio il margine nei confronti della concorrenza, con la sfida per il secondo posto conclusasi con un divario di soli 16 punti tra Massimiliano Nervo (us Quercia Trentingrana, 2178) ed Andrea Baldessari (Atletica Clarina, 2162); quarto posto per Antonio Corradini (Atletica Valli di Non e Sole, 2074) seguito da Nicola Dykopavlenko (Us Villazzano, 1894).

Tripla possibilità di biathlon invece per i ragazzi (under 14): nel biathlon A (lungo e 600) i migliori di giornata sono risultati Beatrice Fava (Atletica Alto Garda e Ledro) con 1404 punti e Nicola Girardini (Atletica Tione) con 1329; nel biathlon B (60hs e pallina) hanno quindi primeggiato Noemi Gasperotti (Atletica Valli di Non e Sole, 1182) e Mirko Stenico (Trentino Lagorai Team, 844) mentre il biathlon C ha visto Andrea Zulini (Atletica Rotaliana) raccogliere 886 punti e Noemi Parisi (Atletica Alto Garda e Ledro) salire a quota 1088. Al termine della giornata, la classifica di società under 14 ha sentenziato come le Coppe dei Giovani siano finite per le prossime settimane nelle mani delle ragazze dell'Atletica Alto Garda e Ledro ed in quelle dei ragazzi del Trentino Lagorai Team.



Inserito nel programma anche una prova ad invito open di salto triplo: la vittoria è andata all’under 18 Alessandra Bolzon (Atletica Clarina) con 11,71 metri davanti a Sofia Duchi.



Le Foto di Giuseppe Facchini