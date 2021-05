GPG: Pizzato a segno, primo atto per i ragazzi

15 Maggio 2021Grandi numeri e risultati altrettanto positivi nel sabato pomeriggio di Arco, con l'impianto comunale di Via Pomerio che ha fatto da cornice alla terza prova stagionale del Grand Prix Giovanile su pista, il primo dedicato anche alla categoria ragazzi/e, per l'organizzazione dell'Atletica Alto Garda e Ledro.Ore tiepide nel Garda Trentino con Sofia Pizzato (Us Villazzano) protagonista degli 80 metri, vinti sul piede del 10"15 (vento -1,4 m/s) e Jennie Rizzi (Gs Trilacum) prima firma dei 1000 metri in 3'12"87, con la compagna di colori Giulia Cimadom (Gs Trilacum) autrice del miglior tempo negli 80hs (14"68); la lagarina Sofia Bertolini (Lagarina Crus Team) nel triplo (10,20), la nonesa Luna Chiesa (Atletica Valli di Non e Sole) nel peso (10,03) e la roveretana Matilde Gilmozzi (Us Quercia Trentingrana) nel giavellotto sono le altre vincitrici di giornata tra le cadette, categoria che nella staffetta svedese ha premiato il quartetto dell'Atletica Rotaliana composto da Ilaria Alfieri, Arianna Leonardelli, Angela Finazzer e Nicol Cattani (2'30"95).Vento contrario anche nell'azione del rotaliano Jayson Martinatti (Atletica Rotaliana), vincente nei 100 metri in 9"83 (-2,5 m/s) con il compagno di squadra Matteo Capovilla (Atletica Rotaliana) prima firma dei 1000 metri (2'55"85) grazie ad un'azione solitaria nella seconda serie che gli ha consentiti di sorprendere il padrone di casa Samuele Faitelli (Atletica Alto Garda e Ledro, 2'56"02 nella serie precedente). Il fiemmese Riccardo Delladio (Us Quercia Trentingrana) è stato il primo a tagliare il traguardo dei 100hs (15"68 con ben -4,3 m/s di vento) in un pomeriggio che per quanto riguarda i concorsi ha visto Andrea Baldessari (Atletica Clarina) imporsi nel triplo (11,54), Demetrio Dallago (Lagarina Crus Team) vincere il peso (11,20) e Nicola Dykopavlenko (Us Villazzano) issarsi in vetta al giavellotto. I colori gialloblù del Lagarina Crus Team sono stati i primi a tagliare il traguardo della staffetta svedese con Alessio Zendri, Daniel Ruele, Riccardo Monte e lo stesso Dallago a consegnare il testimone dopo 2'14"92 di gara.Come detto, l'appuntamento arcense ha permesso alla categoria ragazzi/e di inaugurare la stagione agonistica dopo oltre un anno di attesa. Per gli under 14 la proposta era incentrata su una serie di biathlon; al femminile Paola Parotto (Us Quercia Trentingrana) ha raccolto il miglior punteggio nell'accoppiata 60-600 (1547 punti), imitata da Beatrice Fava (Atletica Alto Garda e Ledro, 1347 punti tra 60 metri ed alto) e da Noemi Gasperetti (Atletica Valli di Non e Sole), autrice di 1343 punti tra 60hs e salto in lungo.Contestualmente al maschile sono stati 1148 i punti raccolti da Nicola Girardini (Atletica Tione) nel biathlon composto da 60 e 600 metri; Giuliano Ferrari (Us Villazzano) ha fissato il punteggio a 1003 punti tra 60 e salto in lungo e Diego Basteri (Atletica Valli di Non e Sole) ha totalizzato 1363 punti tra 60hs e salto in alto.