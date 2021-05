Fioriscono ottimi risultati al Meeting delle Rose

Giornata di ottimi risultati a Rovereto per il Meeting delle Rose: nei 200 metri Polinari supera Nardelli, bene Tomasi e Nkoenye nel lungo, molto convincente la 4x400 delle padrone di casa dell'Us Quercia Trentingrana

09 Maggio 2021Mattinata di ottima atletica oggi allo Stadio Quercia di Rovereto per il Meeting delle Rose, terzo appuntamento del trittico organizzativo dell'Us Quercia Trentingrana in questo primo scorcio di stagione che ha richiamato in pista diversi protagonisti di valore.A cominciare dai 200 metri che hanno proposto in chiave femminile il duello tra la veronese Anna Polinari e l'altoatesina Petra Nardelli, reduce dall'eccellente esperienza in azzurro nelle World Relays: la vittoria è andata alla veneta con 24"18 (vento -0,5 m/s) davanti alla sudtirolese (24"22) mentre in terza posizione si è affacciata la più giovane allieva Nancy Demattè (Atletica Trento) che col tempo di 24"90 ha saputo migliorare nuovamente il proprio primato personale sulla distanza, scendendo per la prima volta in carriera con vento regolare al di sotto della soglia dei 25".Restando nelle prove femminili, intrigante anche la sfida nell'asta che ha visto Giada Pozzato raggiungere i 4 metri lasciandosi alle spalle le due portacolori della società organizzatrice Marta Roncon (Us Quercia Trentingrana, 3,95) e Arianna Peroni (Us Quercia Trentingrana, 3,70) con Laura Pirovano a sua volta fermatasi a quota 3,70.

Nel lungo ritorno convincente per Martina Tomasi (Atletica Valli di Non e Sole) che con un balzo da 5,62 ha beffato per un solo centimetro l'alense Linda Brusco (Us Quercia Trentingrana) mentre la pedana del disco ha proposto il successo della friulana valsuganotta Gloria Ava (Gs Valsugana Trentino) con 42,82.

Davvero buona la prestazione della 4x400 dell'Us Quercia Trentingrana che con Alice Murari, Jessica Peterle, Chiara Giordani e Lisa Bona ha completato il miglio metrico in 3'46"55.



Dense di ottimi riscontri anche le prove maschili con il lunghista dell'Athletic Club Destiny Nkoenye brillante nel conquistare il successo con un salto da 7,18 mentre 200 e 800 metri hanno esaltato i padroni di casa: Enrico Cavagna nel mezzo giro di pista ha fermato il cronometro sul 22"07 nonostante un forte vento contrario (-2,3 m/s) imitato nella doppia tornata dall'allievo Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana) che con 1'54"89 è andato vicino al proprio personale, superando di un nulla il compagno di team Pornon Tourè.

Con Stefano Bavila vincente nei 400hs (55"64), il salto con l'asta ha premiato l'altro gialloverde Simone Massarotto salito fino a 4,50 mentre il moriano Giacomo Bona (Lagarina Crus Team) firmava nuovamente il getto del peso (13,01). Anche al maschile la staffetta del miglio ha premiato i padroni di casa: Giulio Lutterotti, Pornon Tourè, Elia Campestrini e Samuele Delladio hanno riconsegnato il testimone dopo 3'22"96 di gara.



Tutti i Risultati



Le Foto di Valeria Biasioni