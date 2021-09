Finale Oro: Gs Valsugana settimo, Us Quercia nona

Settimo posto per le ragazze del Gs Valsugana Trentino e nono per l'Us Quercia Trentingrana nella finale Oro dei CDS assoluti su pista: le valsuganotte si garantiscono così la permanenza nella massima serie

19 Settembre 2021La due giorni della Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti su pista di Caorle si è conclusa con i successi tricolori dell'Atletica Brescia al femminile e dell'Enterprise al maschile in un week end che ha visto le ragazze del Gs Valsugana Trentino chiudere al settimo posto davanti alle colleghe dell'Us Quercia Trentingrana, none e costrette così a rinunciare alla conferma nella massima serie per la stagione ventura, a meno di ripescaggi.In casa valsuganotta va segnalato il successo individuale da parte della lettone Mara Griva nel salto in lungo (6,27; per lei anche il quarto posto nel triplo) ed il 45,07 che ha consentito alla sorella Gundega di salire sul terzo gradino del podio nel tiro del giavellotto; terzo posto anche per Ildze Bartascenoka nell'asta a quota 3,75. Si è conclusa appena a ridosso del podio invece l'ultima gara stagionale della levicense Noa Ndimurwanko, primatista trentina che nel martello ha portato il suo solito prezioso contributo con un miglior lancio di 55,57 metri per consentire al Gs Valsugana di raggiungere quota 125 punti.

Le ragazze gialloverdi si sono invece fermate a quota 93,5 punti, mancando così la possibilità di garantirsi la permanenza nella serie maggiore anche per la stagione ventura, a meno di ripescaggi: tra i risultati della formazione lagarina si segnala il quarto posto nella marcia di Vittoria Giordani, le buone prove nella velocità di Alice Murari, quarta nei 200 metri e sesta nei 100, le quinte piazze dell’under 18 fiemmese Sofia Trettel nei 400hs, della gardesana Asia Tavernini nell’alto e di Marta Ronconi nell’asta, con l’alense Linda Brusco settima nel lungo; duplice nono posto invece per le staffette 4x100 e 4x400 dell’Us Quercia, con la formazione del miglio valsuganotta ottava.



