EuroU23: tocca a Nadia Battocletti

Nella giornata conclusiva dei Campionati Europei Under 23, Nadia Battocletti andrà a caccia di un risultato importante nei 5000 metri. Turno finale anche per Giovanni Gatto nelle siepi, in pista la 4x100 con Libera e Paissan

10 Luglio 2021Si avvicina la giornata conclusiva dei Campionati Europei Under 23 di Tallinn, una domenica che attende la prova di Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), nome di punta dei 5000 metri in programma alle 16:55 ora italiana.La ventunenne trentina è l'atleta con il miglior tempo di accredito grazie al 14'58"73 ottenuto il mese scorso a Nizza che le ha spalancato le porte dell'Olimpiade: tra le iscritte alla prova continentale la nonesa è l'unica ad aver infranto la frontiera dei 15', con l'olandese Diane Van Es seconda in graduatoria in 15'07 e spiccioli, seguita a sua volta dalla slovena Klara Lukan con 15'23. Difficile immaginare una gara tirata sin dal primo metro, ma Nadia ha più volte dimostrato - anche recentemente, vedi Rovereto - di saper dire la sua in maniera egregia anche in un eventuale ultimo giro a tutta.Poco più di un'ora prima (15:45 italiane) toccherà a Giovanni Gatto (US Quercia Trentingrana) scendere nuovamente in pista per l'atto conclusivo dei 3000 siepi, mentre a cavallo del mezzogiorno italiano sono attese anche le batterie della 4x100, con Francesco Libera (Atletica Valli di Non e Sole) e Lorenzo Paissan (Lagarina Crus Team) inseriti nel quintetto azzurro; l'eventuale (auspicata) finale è prevista per le 17:45.