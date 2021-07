EuroU23: Palumbo ci prova, ma non passa

Palou e Clavier ma nel chilometro finale la fatica ha mostrato il conto e Palumbo ha dovuto alzare inevitabilmente il piede dall'acceleratore per accontentarsi del 13° posto parziale in

10’35”89, con le francesi a tagliare il traguardo di fatto a braccetto sul piede del 10'03.



Domani la seconda giornata degli EuroU23 vedranno impegnati tre trentini, nel dettaglio

noneso Francesco Libera (Atletica Valli di Non e Sole) è atteso in tarda mattinata alle batterie dei 200 metri; nel cuore del pomeriggio toccherà quindi a Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana) affrontare la batteria dei 3000 siepi mentre alle 18 ore Italiane scatteranno i 20 chilometri di marcia, con tra le protagoniste anche la lagarina Vittoria Giordani (Us Quercia Trentingrana).



Questo il programma nel dettaglio degli altri 5 trentini attesi a Tallinn





08 Luglio 2021Coraggiosa prova di Linda Palumbo nella prima giornata dei Campionati Europei Under 23 di Tallinn. La ventiduenne siepista del Südtirol Team ha provato a gettare letteralmente il cuore oltre l'ostacolo per inseguire una non facile qualificazione per la finale dei 3000 siepi, nella seconda delle due batterie in programma.Per farlo - e per provare anche a migliorare il proprio PB, altro obiettivo della trasferta estone - la trentina cresciuta nell'Atletica Clarina ha tentato di resistere al ritmo sostenuto dettato dalle due francesi

Libera: Venerdì 12:40 - primo turno / Sabato 12:45 - ev. Semifinale - Sabato 20:55 - Finale

Gatto: Venerdì 16:05 - primo turno / domenica 16:45 - ev. Finale



Giordani: Venerdì, 19:00 - Finale

Battocletti : Domenica 17:55 finale

Paissan / Libera, 4x100: Domenica 18:45 finale





START LIST E RISULTATI - TV E STREAMING - ORARIO E AZZURRI IN GARA - FOTO (di Anssi Mäkinen/FIDAL) - LA SQUADRA ITALIANA - TUTTE LE NOTIZIE - Le pagine EA sugli Europei U23 - Il sito del Comitato Organizzatore