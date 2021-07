EuroU23: Gatto in finale sulle siepi; Giordani 13ma

Semaforo verde per Giovanni Gatto nelle batterie dei 3000 siepi; 13° posto per VIttoria GIordani nella 20km di marcia; sfortuna per Francesco Libera, primo degli esclusi nei 200 metri

09 Luglio 2021Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana) si è ritagliato un posto nella finale dei 3000 siepi ai Campionati Europei Under 23 in corso di svolgimento a Tallinn. La seconda giornata della rassegna continentale giovanile ha visto il gialloverde completare la terza batteria al quinto posto con il tempo di 8'45"56 ad un solo centesimo di distanza dal proprio primato personale. L'essere nella batteria conclusiva ha permesso di mantenere un ritmo sufficiente per garantirsi uno dei tempi di ripescaggio tanto che il riscontro cronometrico dell'allievo di Fulio Maleville è risultato essere anche il quinto assoluto di giornata.Domenica quindi Gatto proverà a dire la sua nella sfida per le medaglie, in una giornata che coinvolgerà anhce la mezzofondista Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), attesa alla finale diretta dei 5000 metri. Sempre domenica ci sarà spazio anche per la staffetta 4x100 maschile che potrebbe coinvolgere i due trentini Lorenzo Paissan (Lagarina Crus Team) e Francesco Libera (Atletica Valli di Non e Sole). Proprio il noneso ieri ha dovuto salutare le speranze di approdare nella semifinale dei 200 metri per questione di pochi centesimi: il suo 21"35 è infatti risultato il primo tempo escluso dal secondo turno.

Due medaglie per l’Italia nella seconda giornata dei Campionati Europei under 23 a Tallinn, in Estonia. Nei 10.000 metri conquista l’argento Anna Arnaudo con il tempo di 32:36.98 che vale la migliore prestazione nazionale di categoria superata dopo quasi 32 anni (battuto il 32:38.96 di Allison Rabour datato 1989). La piemontese è seconda al termine del duello con l’olandese Jasmijn Lau (32:30.49) che va in fuga negli ultimi due chilometri, mentre è quarta Gaia Colli in 33:44.90, a lungo in lotta per il terzo posto. Si prende il bronzo Andrea Cosi nei 20 chilometri di marcia in 1h26:05, dopo una gara condotta sempre nelle prime posizioni, alle spalle dello spagnolo José Manuel Perez (1h25:06) e dell’irlandese David Kenny (1h25:50). Il ventenne fiorentino riesce a salire finalmente sul podio, a due anni dal quarto posto nella rassegna continentale under 20. Arriva quarto invece a Tallinn l’altro azzurro Riccardo Orsoni con 1h27:23. Nella finale dei 100 metri è quinta Vittoria Fontana in 11.58 controvento (-1.3) e stesso piazzamento nel martello per Giorgio Olivieri con un lancio a 71,95, mentre nel triplo chiude decima Lucrezia Sartori (12,83/+0.4). Cresce il numero degli atleti italiani che guadagnano un posto nelle finali delle prossime giornate: sui 400 ostacoli Alessandro Sibilio domina la sua gara in 49.79 rallentando nel tratto conclusivo e passa con il secondo tempo, nei 400 metri Edoardo Scotti è secondo in 45.84 (quarto crono totale) senza sprecare troppe energie, mentre al femminile la nota lieta è Samantha Zago che va avanti con 53.48. Entra in finale anche il saltatore in alto Manuel Lando con 2,15, ambedue sfiorando il record personale. Sfuma per un soffio invece la qualificazione al turno decisivo nei 110 ostacoli per Franck Brice Koua (13.91/-0.4) e Mattia Montini (13.92/+0.1 a pareggiare il suo primato) che sono i primi due esclusi dalla finale.