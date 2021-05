EuroTeam: Yeman Crippa ancora vincente

Il trentino ha vinto in azzurro i 5000 metri del Campionato Europeo a Squadre in corso di svolgimento a Chorzow, Polonia: 13'17"23 per lui che ha aperto nel migliore dei modi la stagione olimpica.

29 Maggio 2021Yeman Crippa si ripete. Dopo il successo del 2019, il trentino portacolori delle Fiamme Oro ha firmato i 5000 metri anche nell'edizione 2021 del Campionato Europeo a Squadre, l'ex Coppa Europa, in corso di svolgimento in Slesia. Dopo il test abortito di Trento della scorsa settimana, quello di Chorzow era di fatto il debutto stagionale del ventiquattrenne allievo di Massimo Pegoretti, con tutti i dubbi del caso che si accompagnano al momento della rottura del ghiaccio, specie se gli inconvenienti fisici di marzo ne avevano rallentato il cammino.Dubbi spazzati via nel giro di 13'17"23: il tempo necessario per Yeman per tagliare per primo il tragurdo e regalarsi l'effimero record della rassegna. Non poteva augurarsi debutto migliore, probabilmente. La vittoria era l'obiettivo numero uno, ma davvero significativa è stata la sensazione destata da Crippa: facile, agile, leggero, quasi sorridente al momento di imprimere l'accelerazione vincente, a 300 metri dal traguardo, con tanti saluti al francese Hay e allo spagnolo Mayo che si sono poi giocati, nell'ordine, la piazza d'onore.Bene così Yeman, ed ora la testa può già andare ai 5000 metri del Golden Gala fiorentino del 10 giugno prossimo. E poi alle Olimpiadi di Tokyo, in arrivo tra due mesi.

Ecco le parole di Yeman raccolte in zona mista da Nazareno Orlandi per Fidal.it: “Sono super contento di essere tornato a gareggiare con la maglia azzurra, dopo un periodo di stop per pandemia e guai fisici. E sono felice che un trentino faccia sempre bene agli Europei a squadre, come era stato con Giordano Benedetti. La mia stagione di Tokyo è partita al meglio. Come è partita bene anche la giornata azzurra, con tanti bei risultati. Dedico la mia vittoria a Tamberi e Jacobs che non possono gareggiare con noi. Domani sarò in tribuna in prima fila a tifare i miei compagni, avranno bisogno di sostegno come ne ho avuto io oggi. Ora penso al Golden Gala, nei 5000 proverò a correre ‘come si deve’ in una grande gara”.

Alessandro Sibilio nei 400hs (49”70), la primatista Roberta Bruni nell’asta (4,45) e Filippo Randazzo nel lungo (7,88). Molto positivi anche i secondi posti di Leonardo Fabbri nel peso (20,77), di Elena Bellò negli 800 (2’02”06 nonostante un contatto nel finale) e di Lorenzo Patta nei 100 metri (10”29); terzo posto quindi per Davide Re nel giro di pista (45”90).



E domani, sempre sui 5000 metri (14:15) toccherà a Nadia Battocletti: suo il miglior accredito di giornata.ITALIA QUARTA - Quattro vittorie parziali e quarto posto al giro di boa per l'Italia nella prima giornata polacca. Oltre a Yeman Crippa ad imporsi sono stati

DIRETTA TV - Gli Europei a squadre di sabato 29 e domenica 30 maggio a Chorzow, in Polonia, saranno trasmessi in tv con diretta integrale su RaiSport (canale 58) e con un’ampia copertura anche su RaiSport + HD (canale 57). Di seguito la programmazione prevista.

sabato 29 maggio

15.25-19.30 diretta tv RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)

15.20-19.30 diretta RaiSport web

21.00-0.00 differita RaiSport + HD e RaiSport

domenica 30 maggio

8.00-11.30 replica RaiSport + HD e RaiSport

12.55-16.20 diretta tv RaiSport (canale 58)

14.45-15.50 diretta tv RaiSport + HD (canale 57)

12.55-16.25 diretta RaiSport web

