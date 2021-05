EuroTeam: Battocletti, debutto con vittoria

I 5000 metri dei Campionati Europei per Nazioni continuano a parlare trentino: dopo il trionfo di Yeman Crippa di sabato oggi è toccato a Nadia Battocletti brindare con un successo il debutto in pista con la nazionale maggiore: 15'46"95 per lei

30 Maggio 2021Eccola Nadia Battocletti alla riprova tra le grandi. E la ventunenne delle Fiamme Azzurre risponde - anzi urla - presente. I 5000 metri della seconda giornata dei Campionati Europei a Squadre si trasformano in un'autentica passerella per la fresca primatrice italiana under 23: padrona della gara fin dall’inizio, quasi sempre in testa, nell’ultimo giro piazza un’accelerazione devastante per le avversarie. Ancora un trionfo nei 5000 metri, che si aggiunge a quello dell’altro trentino Yeman Crippa nella prima giornata. A 21 anni, all’esordio in Nazionale assoluta e dopo una lunga serie di successi giovanili, l’azzurra ormai è sempre più matura: cresciuta negli ultimi mesi sotto ogni punto di vista, chiude in 15:46.95 (a una settimana dalla migliore prestazione italiana under 23 dello scorso weekend con 15:16.70). E all’arrivo la figlia d’arte si apre in un largo sorriso, dopo aver indicato il tricolore listato a lutto nel ricordo di Alessandro Talotti. Per i piazzamenti individuali, già adesso, in chiave azzurra diventa questa la migliore edizione di sempre con l’attuale formula (uomini e donne insieme): quinta vittoria (il massimo era quattro) e tredici podi (finora non più di dodici). A debita distanza sul traguardo la spagnola Blanca Fernandez (15:51.44) e la tedesca Denise Krebs (15:53.09)."Sono molto felice della mia gara - sono state le parole di Nadia Battocletti - Il tempo non è stato eccezionale: ci eravamo accordate per darci il cambio per tenere alto il ritmo ma in gara poi tutto è andato diversamente. Gli ultimi due mesi mi hanno dato molta sicurezza e maturità: il mio motto è quello di rispettare sempre le avversarie. Per me è stato importante debuttare così nella nazionale assoluta, mi sentivo molto responsabilizzata nel portare punti al team: ora il 12 giugno proverò a Nizza ad inseguire il minimo olimpico di 15'10"00, mancato per meno di sette secondi pochi giorni fa ad Andujar".

