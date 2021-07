EuroJunior di Tallinn: ora tocca al poker trentino

Ieri il rientro della nazionale azzurra under 23 guidata da Nadia Battocletti, oggi la partenza degli Junior che voleranno in Estonia: tocca a Massimiliano Berti, Luna Giovanetti, Arianna Peroni e l'allievo Simone Valduga

13 Luglio 2021

"E l'eco si è smorzato appena" cantava nel cuore degli anni '70, Francesco Guccini. E le parole del cantautore tosco-emiliano sembrano rappresentare appieno questi giorni di transizione, tra un viaggio e l'altro a Tallinn.

Ieri gli azzurri che hanno conquistato il medagliere degli Europei Under 23 hanno fatto ritorno in Italia, con i neo campioni d'Europa (cinque presenti, assente la sola Nadia Battocletti, impossibilitata a raggiungere Roma) accolti a Palazzo Chigi insieme alla nazionale di calcio e a Matteo Berettini. L'onda lunga dei festeggiamenti per i trionfi di Nadia & Co (13 medaglie, di cui 6 d'oro) farà da lancio per la seconda spedizione azzurra in terra estone: oggi infatti partiranno gli azzurri che tra giovedì e domenica affronteranno gli EuroJunior, sempre a Tallinn.





E tra loro anche i 4 under 20 trentini selezionati dalla struttura tecnica federale, vale a dire Massimiliano Berti (Atletica Valchiese, nei 3000 siepi ma in possesso del minimo anche per i 5000 metri), Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra, 5000), Arianna Peroni (US Quercia Trentingrana, asta) ed il "bocia" Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana) che ha fatto appena in tempo a togliersi dal collo le due medaglie d'oro (siepi e 1500 metri) conquistate nel fine settimana ai Campionati Italiani Allievi di Rieti.



Già la giornata inaugurale degli EuroJunior sarà di peso per il quaretto trentino, con Simone Valduga atteso al debutto nelle batterie dei 3000 metri a partire dalle 16:05 italiane mentre un'ora più tardi spetterà alla brentegana Peroni affrontare la qualificazione nel salto con l'asta; per entrambi l'eventuale finale è fissata nel pomeriggio di sabato. Venerdì obiettivo puntato quindi su Berti per i 3000 siepi (batterie alle 17 italiane) mentre Luna Giovanetti sarà chiamata in pista domenica alle 16:38 italiane.



Se Berti e Giovanetti hanno già avuto modo in passato di vestire la canotta azzurra, per Valduga e Peroni si tratta del debutto assoluto, maturato tra l'altro in contesti particolari, vale a dire da allievo per il mezzofondista di Besenello, quasi da principiante per la saltatrice di Crosano, approcciatasi all'atletica vera solo nello scorso ottobre.





EuroU20 - Tutte le info