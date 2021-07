EuroJunior: Massimiliano Berti in finale nelle siepi

Ottima prova per Massimiliano Berti nella batteria dei 3000 siepi ai Campionati Europei di Tallin: il terzo posto in 9'03"81 gli garantisce la promozione diretta alla finale di domenica

16 Luglio 2021Semaforo verde, verdissimo per Massimiliano Berti (Atletica Valchiese) ai Campionati Europei Juniores in corso di svolgimento a Tallinn.Nel pomeriggio della seconda giornata di gare, il giudicariese allievo di Ennio Colò ha fatto valere le proprie credenziali nella prima delle due batterie dei 3000 siepi, chiusa al terzo posto in 9'03"81 per meritare così la qualificazione diretta alla finale in programma domenica alle 16 italiane; davanti a lui solo il francese Baptiste Cartieaux (9’02”66) e al bielorusso Dzimitry Savin (9'02"73).Una prova altamente convincente per il talento di Storo che domenica avrà l'occasione di inseguire qualcosa di prezioso in una finale che coinvolgerà anche l'altro azzurrino Cesare Caiani, bravo a meritare a sua volta la qualificazione diretta nella seconda batteria.