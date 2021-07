EuroJunior: Berti 12° e Giovanetti 29a a Tallinn

Dodicesimo posto per Massimiliano Berti nella finale dei 3000 siepi, Luna Giovanetti è 29ima nei 5000 metri: per l'Italia gli EuroJunior si chiudono con 8 medaglie

19 Luglio 2021Dodicesimo posto per Massimiliano Berti (Atletica Valchiese) nella finale dei 3000 siepi e 29° per Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra) nei 5000 metri nella giornata conclusiva dei Campionati Europei Juniores di Tallinn.Dopo le ottime impressioni destate venerdì in batteria, Massimiliano Berti ha faticato a tenere in finale il passo dei migliori, tanto da perdere dopo poche centinaia di metri il contatto con il gruppo di testa e chiudere la propria gara in 9'15"22. Davanti, il danese Christiansen ha provato l'attacco da lontano, ma nel giro conclusivo il favorito spagnolo Oriach ha ricucito lo strappo andandosi a prendere il titolo continentale (8'41"36) davanti allo stesso danese (8'42"75) e al sorprendente friulano Cesare Caiani, capace di 8'50"16.Poco dopo, Luna Giovanetti è stata chiamata in pista nella finale B dei 5000 metri, chiusa con il 14° tempo in 17'48"56, riscontro che l'ha piazzata al 29° posto complessivo della graduatoria guidata dalla spagnola