EuroCross: Yeman e Nadia in cerca di gloria

A Dublino Yeman Crippa e Nadia Battocletti inseguono grandi soddisfazioni ai Campionati Europei di corsa campestre. In azzurro anche Neka Crippa e tra gli junior Massimiliano Berti

11 Dicembre 2021

Yeman Crippa e Nadia Battocletti sono le punte azzurre agli EuroCross di Dublino. I due olimpici trentini domani andranno a caccia di un (altro) risultato storico sui verdi prati della capitale irlandese, per riprendere un quel discorso interrotto nel 2019 a Lisbona con la nonesa a conquistare il secondo titolo continentale under 20 ed il pluriprimatista italiano a farsi largo sul podio assoluto con un bronzo poi trasformatosi in argento per la squalifica dello svedese Filha. Domani Battocletti sarà in prima linea tra le under 23, categoria in cui a luglio ha trionfato nei 5000 su pista agli EuroU23 di Tallinn mentre Yeman dovrà vedersela soprattutto con il turco Aras Kaya - vincitore due anni fa in Portogallo - e con il fenomeno norvegese Jacob Ingebritsen. Ma non solo: sono tanti i pretendenti al podio di Dublino e l'allievo di Massimo Pegoretti avrà da sfoderare gli artigli, reduce da un mese di preparazione sulle alture del Kenya.

Accanto a lui, Yeman troverà il fratello maggiore Neka, protagonista sin qui di un 2021 di forte crescita che l'ha portato a livelli mai raggiunti in precedenza mentre a completare il quartetto trentino in gara ecco lo junior Massimiliano Berti (Atletica Valchiese), approdato in Irlanda dalla California, dove sta vivendo l'esperienza a stelle e strisce grazie alla borsa di studio meritata alla BCU.

Proprio le possibilità di Crippa e Battocletti sono al centro delle riflessioni della vigilia del direttore tecnico azzurro Antonio La Torre.

“Entrambi hanno dimostrato con i fatti che al cross sanno dare del ’tu’ - le parole del DT - per Yeman è la prima occasione post-olimpica per riaffermarsi come elemento di punta della nostra Nazionale. È ancora molto arrabbiato per non aver fatto i Giochi come avrebbe desiderato e a Dublino può tirar fuori lo spirito guerriero che lo contraddistingue. Va detto che trova un contesto di livello assoluto, da Jakob Ingebrigtsen ad Aras Kaya a tanti altri ottimi specialisti del cross. Però non gli manca la combattività e la capacità di interpretare la gara. Per Nadia, confrontarsi nella categoria assoluta avrebbe significato finalizzare in maniera troppo specifica questo evento, e in una stagione così impegnativa per lei, con il settimo posto alle Olimpiadi nei 5000 e il 2022 alle porte, è una decisione che ritengo corretta. Può essere protagonista nella gara under 23, è un’altra tappa importante nel percorso di consolidamento”.

Più in generale, il direttore tecnico tratteggia gli altri motivi di interesse della rassegna: “Nel team maschile assoluto sta veramente bene Neka Crippa, mi aspetto buone cose da lui. Tra le donne ci presentiamo con una squadra compatta che fa affidamento sull’esperienza di Martina Merlo e su una Rebecca Lonedo in condizione. La staffetta mista è tutta da scoprire. Ha ambizioni la formazione femminile under 23 ed è interessante vedere come saprà muoversi sui prati Anna Arnaudo alla fine di una bella stagione per lei. E qui mi auguro anche di rivedere la Ludovica Cavalli che conosciamo. Curioso per l’under 23 maschile e soprattutto per la prova di Pietro Arese. Peccato per l’assenza di Samuele Della Pietra che avrebbe potuto portare punti utili. Sui team under 20, vi dico: ragazzi, siete a Dublino per fare esperienza e mettere il naso fuori da casa. Sfruttate questa occasione”.

DIRETTA TV - La 27esima edizione dei Campionati Europei di cross sarà trasmessa in diretta tv domenica 12 dicembre su RaiSport (canale 58) dalle 10.35 alle 16.15, e in streaming su RaiPlay.