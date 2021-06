Domenica torna il Trofeo San Vittore

Domenica sulle strade di Tonadico, nel Primiero, torna il Trofeo San Vittore che festeggia così la 49ima edizione

11 Giugno 2021

Il Trofeo San Vittore ritorna quest’anno dopo lo stop forzato del 2020 a causa della pandemia. Infatti, L’Us Primiero in collaborazione con l’Associazione Tonadighi Strighi hanno sciolto le riserve e hanno deciso di organizzare il prossimo 13 giugno la 49^ edizione della storica manifestazione podistica di corsa su strada che si svolge sulle strade di Tonadico e Siror. Un segnale di ripresa, quindi, per il mondo del podismo che vedrà proprio nel Trofeo San Vittore uno tra i primi appuntamenti con la corsa su strada in Trentino dopo che il settore pista e la corsa in montagna sono già ripartiti quasi a pieno regime.

Il programma prevede la partenza delle categorie senior alle 9.45 ed a seguire le categorie giovanili partendo dagli junior e allievi, per poi passare ai cadetti ed ai ragazzi. A livello giovanile, anche quest’anno la gara sarà inserita nel circuito Grand Prix Giovani insieme ad altre classiche della corsa su strada del Triveneto e sono attesi al via alcuni tra i più promettenti atleti del panorama nazionale.

Ovviamente, la gara sarà organizzata nel rispetto delle regole imposte dai protocolli organizzativi federali ai fini del contenimento del contagio da Covid-19 per poter garantire la totale sicurezza dell’evento. Appuntamento, quindi, domenica 13 giugno per un assaggio di ritorno alla normalità nello sport.



