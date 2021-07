Domenica torna il Giro de Solombo

Torna in calendario domenica la classica prova fiemmese organizzata dall'Us Stella Alpina

09 Luglio 2021

Torna domenica a Carano il Giro de Solombo, classico appuntamento da anni nel calendario regionale della corsa in montagna che sarà riproposto dall'Us Stella Alpina dopo l'inevitabile anno di transizione dovuto all'emergenza pandemica.



La prova fiemmese rappresenterà il quarto atto stagionale del Gran Premio Montagne Trentine e aprirà la caccia al titolo per Società, percorso che si completerà il 28 agosto prossimo sulle pendici della Panarotta.



Il percorso di gara ha ormai pochi segreti, con il suo andamento ondulato sulla distanza di 8900 metri per le categorie maschili under 60 e di 6000 metri per le categorie femminili, over 60 e junior maschili, con il quartier generale posizionato come di consueto al centro sportivo di Carano.



Il ritrovo è fissato per le 8:30, un'ora più tardi ecco lo start della gara maschile, seguita dalle prove sulle distanze minori; successivamente spazio agli under 18, con la terza prova del Circuito Scoiattoli Trentini e le relative competizioni rivolti ad allievi, cadetti e ragazzi.

Ad imporsi nell'ultima edizione disputata, nel luglio 2019, furono Stefano Anesi (Atletica Trento) ed Arianna Pasero: proprio il pinetano sarà uno degli osservati speciali anche domenica mattina.



