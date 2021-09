Domenica debutta la Dolomitica Run

Domenica debutta la mezza maratona della Val Rendena, con i suoi 21,097 chilometri tra Pinzolo e Tione: attesa per lo scalatore giudicariese Marco Filosi

L’intera Val Rendena è pronta ad ospitare, domenica 19 settembre, la prima edizione della Dolomitica Run Half Marathon, un grande evento dedicato al running e al territorio.

La partenza è fissata per le ore 10:30 presso Piazza San Giacomo nel cuore di Pinzolo. La gara si snoderà per 21 chilometri lungo tutta la valle su un percorso completamente asfaltato e immerso nel verde che segue essenzialmente in tutta la sua lunghezza, la suggestiva pista ciclabile della Val Rendena. Prima di imboccare la “discesa” in valle, gli atleti verranno invitati a transitare per l’affascinante località “Vetreria” di Carisolo, lambendo così le bellezze naturaliste della Val Genova. Il percorso non mancherà di attraversare altri luoghi particolarmente incantevoli della valle, come la Piana dei masi da Giustino a Caderzone, il borgo di Strembo, il passaggio tra i boschi ai piedi del Caré Alto tra Spiazzo e Pelugo, i tratti lungo il fiume Sarca di Porte di Rendena. Il traguardo è fissato a Tione di Trento, dopo un ultimo giro trionfale sulla pista d’atletica, all’interno dello stadio del Centro Sportivo di Sesena.

L’organizzazione è in capo alla Dolomitica Sport Trentino, associazione sportiva guidata da Michele Maturi che da parecchi anni organizza la Dolomitica Brenta Bike, gara di mtb ormai conosciuta a livello nazionale ed internazionale che si tiene ogni anno tra Pinzolo e Madonna di Campiglio.

Per il 2021, la Dolomitica Sport Trentino ha consolidato il suo “brand” affiancando alla proposta agonistica per la mtb, un altro evento, sempre agonistico, dedicato al running di livello, in collaborazione con le Trentino Marketing e l’Apt Madonna di Campiglio e con il supporto di tutti i Comuni della valle e rispettive realtà associazionistiche che sono state coinvolte in questo progetto dove lo sport è strumento di aggregazione, linguaggio universale per comunicare i valori di una Comunità. Qui, chi vince davvero, è l’unità.

Nonostante il recente giro di vite sulle disposizioni in materia anti Covid da parte della Fidal, che impone anche per questa tipologia di eventi, l’obbligo del Green Pass a tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nella manifestazione, si prevede per domenica prossima una grande gara e una grande festa, con tantissimi runner provenienti da fuori regione, molti dei quali non hanno disdegnato di cogliere l’occasione per un ultimo weekend di vacanza in Val Rendena.

Verrà assegnata una medaglia a tutti i partecipanti e a disposizione degli atleti ci saranno servizi dedicati come ampi parcheggi, custodia indumenti personali, navetta di ritorno, ristori sul percorso, area expo, e tanto altro.

Special guest della manifestazione Marco Olmo, ultramaratoneta italiano, campione del mondo, ma soprattutto un grande esempio, simbolo della capacità di lottare e soffrire, di combattere e vincere, di superare i propri limiti che la corsa porta ad affrontare.

Sullo start di Pinzolo ci saranno tanti runner di livello, campioni di casa come lo specialista della corsa in montagna Marco Filosi (Atletica Valchiese) ma anche ospiti internazionali come l’etiope Damte Taye e i keniani Sammy Kipngetich e Hosea Chemunyan. Per le donne si segnala la presenza della keniana Esther Waweru e dell’etiope Meseret Ayele.

16 Settembre 2021