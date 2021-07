Domani al via il raduno estivo 2021

Tutto pronto per il raduno estivo 2021 di FIDAL Trentino che si terrà tra Coredo e Cles coinvolgendo una trentina di atleti, principalmente delle categorie allievi e junior, al lavoro da martedì 27 a sabato 31 luglio

26 Luglio 2021

Domani pomeriggio prenderà il via il raduno estivo FIDAL Trentino 2021, un appuntamento che torna dopo l'inevitabile anno di pausa della scorsa stagione.





Saranno circa una trentina gli atleti individuati dal FTR professor Matteo Pancheri in accordo con i referenti di settore, un ventaglio di protagonisti dei settori velocità/ostacoli, mezzofondo, salti e prove multiple, lanci mentre per quanto riguarda marcia e salto con l'asta il focus è puntato su lavori specifici nel corso dell'estate in collaborazione con i vicini comitati regionali, nell'ottica di garantire agli atleti un confronto più valido.



Da domani e fino a sabato 31 luglio il raduno si svolgerà tra la sede "sportiva" del Centro per lo Sport ed il Tempo Libero di Cles e l'Hotel Miraval di Coredo e proprio dal fornito impianto noneso prenderanno il via i lavori, con il briefing che seguirà l'arrivo degli atleti, nel pomeriggio di martedì. Oltre al FTR, i tecnici di riferimento per l'intera durata del raduno saranno Sergio Bonvecchio, Silvano Chesani, Luca Pedron e Giordano Benedetti, con la presenza nei vari giorni degli altri componenti la struttura tecnica del Comitato.





