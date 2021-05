Daniel Rocca atleta dell'anno 2020 del Crus

09 Maggio 2021Nella serata di venerdì 7 maggio il Lagarina Crus Team ha celebrato il complicato 2020 con la tradizionale Festa dell'Atleta allestita presso il plesso scolastico di Villa Lagarina.La società gialloblù presieduta da Andrea Perghem ha richiamato una significativa quantità di atleti, incoronando come atleta simbolo del 2020 il mezzofondisto roveretano Daniel Rocca; presenti alla cerimonia l'assessore allo Sport di Villa Lagarina, Luca Laffi ed il vicepresidente del CONI Trentino, Massimo Eccel.Dopo un primo riconoscimento alla categoria esordienti, la cerimonia è proseguita con ragazzi e cadetti, fasce d'età che ha visto Maria Andreolli e Riccardo Monte nominati atleti dell’ anno tra gli Under14, mentre per quanto riguarda gli U16 sono stati individuati parimerito Aurora Sannicolò con Giulia Matassoni al femminile e Demetri Dallago e Tristano Ghezzi al maschile.Virginia Ciech ed Emanuele Osti hanno ricevuto il riconoscimento come atleti dell’anno allievi; lei saltatrice in alto (ma non solo), lui mezzofondista, che hanno saputo migliorarsi nettamente nel corso del 2020 nonostante la pandemia. Altri riconoscimenti fra le categorie assolute sono arrivati per le giovanissime Camilla Manzana e Lisa Bottanelli, per Davide Parisi, Norbert Piazzi, Andrea De Jorio e Sakina El Adel.Premiazione speciale anche ai migliori interpreti dei diversi gruppi di specialità: il giovane allievo Marco Nicola Sartori per i salti, il discobolo Alberto Chiusole per i lanci, Eric Battan per il gruppo velocità (10”90 di PB sui 100m), Marco Mazzalai per il mezzofondo e Carlotta Uber vincitrice del titolo italiano juniores di corsa in montagna e convocata a vestire la maglia azzurra.Le premiazioni dedicate ai master hanno visto vincere lo speciale circuito interno Licia Facchini e Christian Modena, momento che ha anticipato l'assegnazione dei tre riconoscimenti più prestigiosi della cerimonia.

Il premio Memorial Nando Capelli, un mix fra risultati scolastici e sportivi, è stato attribuito all’ allieva Aurora Zenatti, mentre il premio di “Campione sociale” ha premiato Sofia Galvagnini, atleta cadetta polivalente allenata da Tiziana Piconese, che ha saputo cogliere ottimi risultati fino a stabilire il nuovo record sociale di categoria con 3.691 punti nel pentathlon.

Ed infine, ancora meno dubbi ha avuto il nostro staff tecnico ad incoronare atleta dell’ anno Daniel Rocca, il ragazzo di Lizzana classe 2002 dal talento cristallino che nonotante alcuni periodi di stop ha raccolto ben due medaglie ai campionati italiani di categoria, si è issato nelle primissime posizioni nelle graduatorie nazionali in tutte le prove di mezzofondo, ed ha riscritto il record sociale dei 1500m con l’ottimo tempo di 3’51”02.