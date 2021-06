Dallavo al Veneto: MPI per Sofia Pizzato nei 150

Miglior Prestazione italiana nei 150 metri cadette per Sofia Pizzato che con 18"06 lancia a dovere il Trofeo Dallavo, vinto dal Veneto sul Piemonte. Vittoria e record trentino per Sofia Trettel nei 400hs allieve

19 Giugno 2021Sono gli under 18 del Veneto i vincitori della prima edizione dedicata alle rappresentative regionali del Trofeo Dallavo disputato nel pomeriggio a Cles grazie all'organizzazione dell'Atletica Valli di Non e Sole supportata dal Comitato FIDAL Trentino e che ha messo a confronto le formazioni allievi/e di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige e Trentino. Al termine delle gare, la squadra veneta ha sommato 214 punti, sette in più rispetto al Piemonte con l'Emilia Romagna terza a quota 187. In gara anche le formazioni cadetti/e e ragazzi/e dei due comitati provinciali di Trento e Bolzano, impegnate in un confronto che ha di fatto chiuso la prima parte di stagione.E proprio dalle cadette è arrivato il primo squillo di giornata, grazie alla trentina Sofia Pizzato (Us Villazzano) che nei 150 metri cadette ha sfrecciato in 18"06 (vento -1,4 m/s) andando a migliorare la miglior prestazione italiana di categoria, il 18"24 di Ginevra Ricci (2017) in una graduatoria che propone anche il 18"1 di Giulia Arcioni (2001).Per quanto riguarda le gare allievi di giornata, la friulana figlia d'arte Caterina Camossi (Friuli Venezia Giulia / Cus Trieste) si è imposta nei 100 metri con il nuovo primato personale di 12"13 (-0,4), mentre al maschile il successo è andato al Veneto per firma di Loris Tonella (Veneto / Atletica Biotekna), capace a sua volta di migliorarsi fino a 10"73 (vento nullo).Nei 400hs quindi Veneto ancora protagonista con Luca Ostanello (Veneto / Bunker Sport), primo al traguardo con 53"22 (PB stravolto anche per lui) mentre il giavellotto ha premiato l'emiliana Genet Galli (Emilia Romagna / Modena Atletica) che con 52,59 si è concessa la prima esperienza oltre la soglia dei 50 metri; nel peso, nuovo primato per il veneto Enrico Busato (Veneto / Atletica San Biagio) con 16,34 per aggiungere tre centimetri al precedente limite personale.Ottima prova nei vittoriosi 400hs per la fiemmese Sofia Trettel (Trentino / Us Quercia Trentingrana) che con 1'02"20 è andata a pareggiare il record trentino allieve detenuto dal 2010 dall'ottocentista azzurra Irene Baldessari (Esercito). E alla festa delle "prime volte" ha voluto partecipare anche l'emiliano Tommaso Arduini (Emilia Romagna / Gs Atletica Cattolica) che nel salto in alto si è arrampicato fino a 2,03: prima di oggi non era ancora andato oltre l'1,97.Nel salto in lungo allieve il successo va invece alla piemontese Alice Gaggini (Piemonte / Atletica Venaria Reale) con 5,75 (PB) e due soli centimetri di margine sulla lombarda Chiara Santambrogio (Lombardia / Team-A Lombardia). Passando al mezzofondo, la veronese Matilde Prati (Veneto / Fondazione Bentegodi) ha avuto la meglio nei 1500 metri in 4'41"77 mentre al maschile è spettato a Simone Valduga (Trentino / Us Quercia Trentingrana) regalare il secondo successo di gioranta al Team Trentino con un 4'00"28 che non ha lasciato scampo in volata al lombardo Alessandro Morotti.La staffetta conclusiva ha premiato le allieve dell'Emilia Romagna (Jennifer Ezeoha, Giulia Nanni, Sara Curatolo, Beatrice Minotti, 47"32) ed i pari età del Veneto (Filippo Padovan, Loris Tonella, Matteo Sguotto, Davide Rezzadori , 41"20)