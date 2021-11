Da Levico decolla la stagione del cross

Domenica al Parco Segantini di Levico Terme il Cross della Valsugana apre la stagione della corsa campestre con il primo appuntamento del trittico indicativo per definire la nazionale azzurra degli EuroCross di Dublino

04 Novembre 2021Il cross italiano riparte da Levico Terme: domenica mattina il Parco Segantini sulle rive del lago ospiterà il Cross della Valsugana, primo appuntamento del trittico di appuntamenti indicativi in vista degli EuroCross di Dublino (12 dicembre) che si completerà nei successivi due fine settimana con il Cross Valmusone di Osimo ed il Carsolina Cross di Trieste.Sono poco meno di 400 gli atleti iscritti alla manifestazione proposta dal Gs Valsugana Trentino, elenco in cui spiccano i nomi di Pietro Arese (Fiamme Gialle), di Alain Cavagna (Atletica Valle Brembana), di Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano) e Gaia Colli (Atletica Valle Brembana) mentre all'interno del panorama trentino si segnalano le iscrizioni dei due under 18 gialloverdi Simone Valduga e Francesco Ropelato (Us Quercia Trentingrana), della siepista Linda Palumbo (Südtirol Team) e del cembrano Pietro Pellegrini (Atletica Valle di Cembra).Il ritrovo è fissato per le ore 8, con l'inizio delle competizioni previsto un'ora più tardi a partire con le categorie master; le prove assolute sono in programma alle 11:40 (femminile, 7km) e 12:20 circa (maschile, 10 Km).