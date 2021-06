Conegliano: ok Bonvecchio e ostacolisti

A Conegliano secondo posto per Norbert Bonvecchio che nel giavellotto vince la sfida col padrone di casa Fraresso; buoni riscontri nei 400hs per Giulio Lutterotti e Jessica Peterle

04 Giugno 2021Secondo posto per Norbert Bonvecchio (Atletica Trento) nel prestigioso Meeting Internazionale di Conegliano che nei giorni scorsi ha vissuto la propria trentesima edizione proponendo una serata di assoluto interesse. Nel tiro del giavellotto la vittoria è andata al romeno Alexandru Novac grazie all'80,39 "pescato" nel secondo turno di lanci, ma alle sue spalle - sul secondo gradino del podio - ecco farsi largo l'aquilotto Bonvecchio: anche nel suo caso la seconda tornata è stata la migliore della serie, per un 73,32 che gli ha permesso di superare il padrone di casa Mauro Fraresso (70,33) in un duello che continua ad appassionare.Meno di un minuto di gara invece per l'ostacolista Jessica Peterle (Us Quercia Trentingrana), protagonista della seconda serie dei 400hs, vinta in 59"30 per meritare il quarto tempo assoluto di giornata, nella graduatoria capitanata dall'ucraina Tkachuk in 55"44; sulla stessa distanza, buon 52"63 per il compagno di squadra Giulio Lutterotti.