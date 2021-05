Cles: Giordani record, ok Palumbo e le staffette

Nella prima giornata dei Campionati Regionali Assoluti a Cles record trentino per Giordani nella marcia, Palumbo PB nelle siepi; ottime staffette della Quercia e dei padroni di casa. Rivelazione Furlan Pavesi

29 Maggio 2021I Campionati Regionali Assoluti si sono aperti nel pomeriggio odierno al Centro per lo Sport ed il Tempo Libero di Cles grazie all'organizzazione dell'Atletica Valli di Non e Sole; domani a Riscone di Brunico è in programma il secondo e conclusivo round.Risultati importanti nel sabato clesiano, a cominciare dal nuovo primato personale nei 5000 metri di marcia per l'azzurrina roveretana Vittoria Giordani (Us Quercia Trentingrana), prima sul traguardo in 23'24"01 per ritoccare il precedente limite e record trentino di 23'24"70 stabilito due anni or sono; analogo riscontro nei 3000 siepi per la trentina Linda Palumbo (Südtirol Team) che con 10'26"73 si è avvicinata a meno di due secondi dal minimo per i prossimi EuroU23 di Tallinn. Sotto i riflettori, anche la prestazione dalla 4x100 di casa: il quartetto dell'Atletica Valli di Non e Sole composto da Francesco Carloni, Francesco Libera, Christian Angeli e Marco Endrizzi hanno restituito il testimone dopo 41"56, secondo tempo di sempre per una staffetta trentina alle spalle del 41"01 del Lagarina Crus Team (2018); un riscontro che proietta la formazione nonesa U23 nei piani alti della graduatoria stagionale italiana.

Discorso similare anche al femminile, dove le quattro junior dell'Us Quercia Trentingrana Arianna Peroni, Lisa Bona, Cecilia Scarpiello ed Alice Murari hanno saputo staccare un 47"71 che avvicina il miglior riferimento trentino di sempre per le under 20 (47"42 del Gs Valsugana Trentino 2012).



C'era molta attesa per il duello a tre nell'asta femminile e la sfida è stata senz'altro intrigante, seppur senza misure capogiro: vittoria a 3,80 per l'altoatesina Nathalie Kofler (Ssv Lana Raika) con Marta Ronconi (Us Quercia Trentingrana) seconda con la medesima misura davanti alla stessa junior Arianna Peroni (Us Quercia Trentingrana), fermatasi dieci centimetri più in basso. Arrivo a pari misura anche nell'asta maschile: 3,70 a braccetto per Nicolò Fusari (Athletic Club 96 Alperia) e Lorenzo Naidon (Us Quercia Trentingrana), con il decatleta gialloverde argento per via del maggior numero di errori, ma comunque capace di mettersi al collo un titolo regionale grazie al 44,27 (PB) nel disco. Sfida sul filo dei centesimi anche nel lungo: Destiny Nkoenye (Athletic Club 96 Alperia) ha fatto valere i favori del pronostico (7,12) ma ha visto avvicinarsi sensibilmente lo junior Andrea Furlan Pavesi (Us Quercia Trentingrana) che con 7,09 ha stravolto la propria statistica personale (prima di oggi, "solo" 6,57) diventando uno degli under 20 trentini più "lunghi" di sempre; al femminile successo per Martina Tomasi (Atletica Valli di Non e Sole) che con 5,85 ha saputo a sua volta ritoccare il proprio primato personale.



Tornando in pista, i 100 metri hanno visto sfrecciare Alice Murari (Us Quercia Trentingrana, 12"08) ed il compagno di team Tommaso Marcato (11"08) con i colori gialloverdi protagonisti anche nel giro di pista femminile grazie a Jessica Peterle (55"71), seguita ad un solo centesimo da Federica Cavalli; terzo posto per l'allieva Nancy Demattè (Atletica Trento, 56"39) che ha così di fatto ribadito il fresco personale. Tripletta targata Athletic Club 96 Alperia quindi nei 400 metri maschili: Abdessalam MachMach ha superato tutti in 48"90 lasciandosi alle spalle Ebrima Bojang (49"45) e l'ex azzurro Isalbet Juarez (49"54). Doppio successo in casa Atletica Valle di Cembra nei 1500 metri grazie agli junior già campioni tricolori di categoria in diversi contesti Pietro Pellegrini e Luna Giovanetti.



Cles, prima giornata



Brunico, seconda giornata