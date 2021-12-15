Cinque trentini nei raduni giovanili azzurri

Cinque trentini nei raduni giovanili azzurri15 Dicembre 2021
Nancy Demattè, Giulia Riccardi, Luna Giovanetti, Simone Valduga e Francesco Ropelato saranno al lavoro con la nazionale giovanile dal 2 al 6 gennaio prossimi tra Formia e Tirrenia
Saranno i raduni giovanili di Formia e Tirrenia ad inaugurare il 2022 degli azzurrini trentini: Nancy Demattè, Giulia Riccardi, Luna Giovanetti, Francesco Ropelato e Simone Valduga saranno al lavoro tra il 2 ed il 6 gennaio prossimo nei due centri di preparazione olimpica.
A Formia saranno di scena gli specialisti di velocità, ostacoli, salti e prove multiple e tra loro anche la campionessa tricolore under 18 del giro di pista Nancy Demattè (Atletica Trento) e la vicecampionessa italiana junior di prove multiple Giulia Riccardi (Gs Trilacum) mentre il gruppo di mezzofondisti si ritroverà a Tirrenia (insieme a lanciatori e marciatori) con Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra) ed i due gialloverdi pluricampioni italiani under 18 Francesco Ropelato (Us Quercia Trentingrana) e Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana).
Lo sguardo nel 2022 sarà rivolto naturalmente alle diverse rassegne tricolori, ma un occhio di riguardo lo avranno i Campionati Europei Allievi di Gerusalemme ed i Campionati Mondiali Juniores di Calì (Colombia).
Raduno nazionale giovanile di Formia
2-6 gennaio 2022
Velocità
|ILENIA
|ANGELINI
|ASA ASCOLI PICENO
|YASSIN
|BANDAOGO
|ATL.VICENTINA
|MONICA
|BARBIERI
|C.U.S. PAVIA
|GAYA
|BERTELLO
|POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI
|TOMMASO
|BONINTI
|ATLETICA LIVORNO
|MARTINA
|CANAZZA
|BRACCO ATLETICA
|FILIPPO
|CAPPELLETTI
|ATL. O.S.A. SARONNO LIB.
|NANCY
|DEMATTE'
|ATLETICA TRENTO
|ALESSIO
|FAGGIN
|G.S. FIAMME ORO PADOVA
|LUDOVICA
|GALUPPI
|BRACCO ATLETICA
|GIACOMO
|HASHIM NASSOR
|RIFONDAZIONE PODISTICA
|EDUARDO
|LONGOBARDI
|FIAMME GIALLE G. SIMONI
|AGNESE
|MUSICA
|POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI
|MATTIA JASON
|NDONGALA
|SISPORT SSD
|LUCA
|SITO
|ATLETICA MENEGHINA
|ZOE
|TESSAROLO
|ATL.VICENTINA
|LORIS
|TONELLA
|ASD ATLETICA BIOTEKNA
|ANGELO
|ULISSE
|FIAMME GIALLE G. SIMONI
Ostacoli
|LUDOVICA
|CAVO
|A.S.D. ATL. SERRAVALLESE
|MARTINA
|COTTALI
|ATL. BS '50 METALLURG. S.MARCO
|DAMIANO
|DENTATO
|ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
|RICCARDO
|GANZ
|A.S.D. TEAM TREVISO
|PAOLO
|GOSIO
|ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
|CELESTE
|POLZONETTI
|BRACCO ATLETICA
|ERNESTO
|ROSSI
|ATLETICA PAKMAN A.S.D
|ANABEL
|VITALE
|ATLETICA ARCOBALENO SAVONA
Salti
|MARTA AMOUHIN
|AMANI
|CUS PRO PATRIA MILANO
|SAMUELE
|BALDI
|ASD ATLETICA ALTA TOSCANA
|SIMONE
|BERTELLI
|S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D.
|FEDERICO
|BONANNI
|ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
|GRETA
|BRUGNOLO
|ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA
|FEDERICO
|BRUNO
|TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
|LORENZO ROBERT
|CAGLIERO
|ATL. RICCARDI MILANO 1946
|ALEX
|FABBRI
|A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA
|MATTIA
|FURLANI
|ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
|LAURA
|GIANNELLI
|ASA ASCOLI PICENO
|FRANCESCO ETTORE
|INZOLI
|CUS PRO PATRIA MILANO
|FRANCESCA
|MAURINO
|SISPORT SSD
|FEDERICO
|MORSELETTO
|ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
|GREAT
|NNACHI
|BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL
|FRANCESCA
|ORSATTI
|C.U.S. PARMA
|LEONARDO
|PINI
|CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI
|EDOARDO
|STRONATI
|PRO SESTO ATL.
|AURORA
|VICINI
|C.U.S. PARMA
Prove multiple
|MATILDE
|CARBONCINI
|TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN
|STEFANO
|DEMO
|ATLETICA CANAVESANA
|ALBERTO
|NONINO
|ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD
|ANNALISA
|PASTORE
|ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI
|GIULIA
|RICCARDI
|G.S. TRILACUM
Raduno nazionale giovanile di Tirrenia
2-6 gennaio 2022
Mezzofondo
|ARIANNA
|ALGERI
|ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
|RAFFAELE
|AUGIMERI
|ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA
|SOFIA
|CAFASSO
|BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL
|CESARE
|CAIANI
|ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI
|EMMA
|CASATI
|ATL. PIACENZA
|LUNA
|GIOVANETTI
|ATLETICA VALLE DI CEMBRA
|GIOVANNI
|LAZZARO
|U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA
|FEDERICA
|PANSINI
|ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
|FRANCESCO
|PERNICI
|FREE-ZONE
|MATILDE
|PRATI
|FONDAZIONE M. BENTEGODI
|ANDREA
|RIBATTI
|ALL TRI SPORTS A.S.D.
|MARIO
|ROANI
|ASD NISSOLINO INTESATLETICA
|FRANCESCO
|ROPELATO
|U.S. QUERCIA TRENTINGRANA
|THOMAS
|SERAFINI
|ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO
|GRETA
|SETTINO
|TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN
|RICCARDO
|SPANU
|ISOLARUN
|SIMONE
|VALDUGA
|U.S. QUERCIA TRENTINGRANA
|MARCO
|ZUNINO
|ATLETICA ARCOBALENO SAVONA
Marcia
|EMILIANO
|BRIGANTE
|TRIESTE ATLETICA
|VITTORIA
|DI DATO
|N. ATL. VARESE
|GIULIA
|GABRIELE
|FIAMME GIALLE G. SIMONI
|DIEGO
|GIAMPAOLO
|FIAMME GIALLE G. SIMONI
|ANITA
|LAIOLO
|UNIONE GIOVANE BIELLA
|NICOLA
|LOMUSCIO
|AMATORI ATL. ACQUAVIVA
|PIETRO PIO
|NOTARISTEFANO
|A.S.D. ATLETICA DON MILANI
|GIADA
|TRAINA
|ATLETICA LIVORNO
Lanci
|BENEDETTA
|BENEDETTI
|C.S. ESERCITO
|TARE' MIRIAM
|BERGAMO
|ASSINDUSTRIA SPORT
|MARIA
|CALABRESI
|A.S.D. EDUCARE CON IL MOVIMENTO
|ANTONIO
|CANNALONGA
|IDEATLETICA AURORA
|ALESSANDRO
|FERUGLIO
|ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD
|GENET
|GALLI
|MODENA ATLETICA
|RACHELE
|MORI
|ATLETICA LIVORNO
|ANNA
|MUSCI
|ALTERATLETICA LOCOROTONDO
|SEGOND EMMANUEL
|MUSUMARY
|ATL. ESTRADA
|DAVIDE
|VATTOLO
|ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD
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