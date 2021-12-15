Giulia Riccardi (Gs Trilacum)
Giulia Riccardi (Gs Trilacum)

Cinque trentini nei raduni giovanili azzurri

15 Dicembre 2021

Nancy Demattè, Giulia Riccardi, Luna Giovanetti, Simone Valduga e Francesco Ropelato saranno al lavoro con la nazionale giovanile dal 2 al 6 gennaio prossimi tra Formia e Tirrenia

 
Saranno i raduni giovanili di Formia e Tirrenia ad inaugurare il 2022 degli azzurrini trentini: Nancy Demattè, Giulia Riccardi, Luna Giovanetti, Francesco Ropelato e Simone Valduga saranno al lavoro tra il 2 ed il 6 gennaio prossimo nei due centri di preparazione olimpica.

A Formia saranno di scena gli specialisti di velocità, ostacoli, salti e prove multiple e tra loro anche la campionessa tricolore under 18 del giro di pista Nancy Demattè (Atletica Trento) e la vicecampionessa italiana junior di prove multiple Giulia Riccardi (Gs Trilacum) mentre il gruppo di mezzofondisti si ritroverà a Tirrenia (insieme a lanciatori e marciatori) con Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra) ed i due gialloverdi pluricampioni italiani under 18 Francesco Ropelato (Us Quercia Trentingrana) e Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana).

Lo sguardo nel 2022 sarà rivolto naturalmente alle diverse rassegne tricolori, ma un occhio di riguardo lo avranno i Campionati Europei Allievi di Gerusalemme ed i Campionati Mondiali Juniores di Calì (Colombia).

Raduno nazionale giovanile di Formia
2-6 gennaio 2022

Velocità

ILENIA ANGELINI ASA ASCOLI PICENO
YASSIN BANDAOGO ATL.VICENTINA
MONICA BARBIERI C.U.S. PAVIA
GAYA BERTELLO POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI
TOMMASO BONINTI ATLETICA LIVORNO
MARTINA CANAZZA BRACCO ATLETICA
FILIPPO CAPPELLETTI ATL. O.S.A. SARONNO LIB.
NANCY DEMATTE' ATLETICA TRENTO
ALESSIO FAGGIN G.S. FIAMME ORO PADOVA
LUDOVICA GALUPPI BRACCO ATLETICA
GIACOMO HASHIM NASSOR RIFONDAZIONE PODISTICA
EDUARDO LONGOBARDI FIAMME GIALLE G. SIMONI
AGNESE MUSICA POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI
MATTIA JASON NDONGALA SISPORT SSD
LUCA SITO ATLETICA MENEGHINA
ZOE TESSAROLO ATL.VICENTINA
LORIS TONELLA ASD ATLETICA BIOTEKNA
ANGELO ULISSE FIAMME GIALLE G. SIMONI


Ostacoli

LUDOVICA CAVO A.S.D. ATL. SERRAVALLESE
MARTINA COTTALI ATL. BS '50 METALLURG. S.MARCO
DAMIANO DENTATO ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
RICCARDO GANZ A.S.D. TEAM TREVISO
PAOLO GOSIO ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
CELESTE POLZONETTI BRACCO ATLETICA
ERNESTO ROSSI ATLETICA PAKMAN A.S.D
ANABEL VITALE ATLETICA ARCOBALENO SAVONA


Salti

MARTA AMOUHIN AMANI CUS PRO PATRIA MILANO
SAMUELE BALDI ASD ATLETICA ALTA TOSCANA
SIMONE BERTELLI S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D.
FEDERICO BONANNI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
GRETA BRUGNOLO ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA
FEDERICO BRUNO TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
LORENZO ROBERT CAGLIERO ATL. RICCARDI MILANO 1946
ALEX FABBRI A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA
MATTIA FURLANI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
LAURA GIANNELLI ASA ASCOLI PICENO
FRANCESCO ETTORE INZOLI CUS PRO PATRIA MILANO
FRANCESCA MAURINO SISPORT SSD
FEDERICO MORSELETTO ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
GREAT NNACHI BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL
FRANCESCA ORSATTI C.U.S. PARMA
LEONARDO PINI CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI
EDOARDO STRONATI PRO SESTO ATL.
AURORA VICINI C.U.S. PARMA


Prove multiple

MATILDE CARBONCINI TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN
STEFANO DEMO ATLETICA CANAVESANA
ALBERTO NONINO ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD
ANNALISA PASTORE ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI
GIULIA RICCARDI G.S. TRILACUM

 

Raduno nazionale giovanile di Tirrenia
2-6 gennaio 2022

Mezzofondo

ARIANNA ALGERI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
RAFFAELE AUGIMERI ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA
SOFIA CAFASSO BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL
CESARE CAIANI ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI
EMMA CASATI ATL. PIACENZA
LUNA GIOVANETTI ATLETICA VALLE DI CEMBRA
GIOVANNI LAZZARO U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA
FEDERICA PANSINI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI
FRANCESCO PERNICI FREE-ZONE
MATILDE PRATI FONDAZIONE M. BENTEGODI
ANDREA RIBATTI ALL TRI SPORTS A.S.D.
MARIO ROANI ASD NISSOLINO INTESATLETICA
FRANCESCO ROPELATO U.S. QUERCIA TRENTINGRANA
THOMAS SERAFINI ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO
GRETA SETTINO TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN
RICCARDO SPANU ISOLARUN
SIMONE VALDUGA U.S. QUERCIA TRENTINGRANA
MARCO ZUNINO ATLETICA ARCOBALENO SAVONA


Marcia

EMILIANO BRIGANTE TRIESTE ATLETICA
VITTORIA DI DATO N. ATL. VARESE
GIULIA GABRIELE FIAMME GIALLE G. SIMONI
DIEGO GIAMPAOLO FIAMME GIALLE G. SIMONI
ANITA LAIOLO UNIONE GIOVANE BIELLA
NICOLA LOMUSCIO AMATORI ATL. ACQUAVIVA
PIETRO PIO NOTARISTEFANO A.S.D. ATLETICA DON MILANI
GIADA TRAINA ATLETICA LIVORNO


Lanci

BENEDETTA BENEDETTI C.S. ESERCITO
TARE' MIRIAM BERGAMO ASSINDUSTRIA SPORT 
MARIA CALABRESI A.S.D. EDUCARE CON IL MOVIMENTO
ANTONIO CANNALONGA IDEATLETICA AURORA
ALESSANDRO FERUGLIO ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD
GENET GALLI MODENA ATLETICA 
RACHELE MORI ATLETICA LIVORNO
ANNA MUSCI ALTERATLETICA LOCOROTONDO
SEGOND EMMANUEL MUSUMARY ATL. ESTRADA
DAVIDE VATTOLO ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD


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