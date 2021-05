ChieseRun: montagna-spettacolo a Roncone

Cesare Maestri insegue il tris tricolore sui sentieri di casa, ma attenzione a Magnini, Chevrier e Puppi, con Vender e Filosi a cullare sogni di gloria. Grande attesa per la prova tricolore di Roncone

27 Maggio 2021

Cesare Maestri (Atletica Valli Bergamasche) sogna la tripletta tricolore sulla porta di casa.

Campione Italiano assoluto nel 2019 (doppia prova) e 2020 (prova unica), il trentino vicecampione iridato della corsa in montagna è il principale uomo copertina nell’avvicinamento alla ChieseRun che domenica 30 maggio aprirà a Roncone, nel territorio comunale di Sella Giudicarie (Trento), la rincorsa al titolo tricolore che si concluderà il 14 agosto prossimo a Cortenova (Lecco). I motivi sono svariati e passano dall’essere per l’appunto bicampione in carica fino al fatto di “ritrovarsi” questo primo atto tricolore ad una mezza dozzina di chilometri dalla casa natale di Bolbeno, grazie all’impegno organizzativo profuso dalla Società Atletica Valchiese che l’ha accompagnato per anni nella sua fase di crescita, prima dell’approdo nella “corazzata arancione” delle Valli Bergamasche. Ed in una giornata dedicata alla memoria del suo primo allenatore Marco Borsari, ecco un altro motivo per caricare a mille muscoli e determinazione dell’ingegner Maestri.

La via del tris, per “Cece” non sarà però esente da ostacoli. Anzi, da avversari: il compagno di colori Xavier Chevrier, l’amico di tante avventure Francesco Puppi (Atletica Valle Brembana), il bergamasco Nadir Cavagna (Atletica Valle Brembana) ed i terribili “vicini di casa” Alberto Vender e Marco Filosi (Atletica Valchiese) per arrivare ad un altro trentino, che forse rappresenta la maggior insidia nella sua corsa alla tripletta, ovvero quel Davide Magnini (Atletica Valli di Non e Sole) pronto a ripresentarsi sui sentieri giudicariesi di Roncone che nel 2013, da allievo, fecero da palcoscenico alla sua prima affermazione tricolore. Confermati al via anche i gemelli Martin e Bernard Dematteis (Sportification): il primo - campione europeo nella vicina Arco cinque anni or sono - sembra godere di una condizioni più che buona e andrà inevitabilmente seguito con particolare attenzione alla pari del fratello: il tempo ci ha insegnato che i due campioni cuneesi sono capaci di tutto, anche delle imprese meno prevedibili.

Naturalmente fuori dai giochi per il traguardo tricolore ma perfettamente in gara nel contesto del Campionato di Società, l’irlandese Zak Hanna (Us Malonno) sarà avversario temibile per la vittoria di giornata.

Il tracciato Up&Down che avrà come riferimento il laghetto alle porte di Roncone (11,4km con 740 metri di dislivello, due le salite impegnative) sembra non adattarsi al meglio a specialisti delle alte pendenze, ma profili come Henri Aymonod (Us Malonno) e Patrick Facchini (Gs Bondo, ronconese doc) saranno da tenere in alta considerazione, così come i più giovani Daniel Pattis (Südtirol Team) e Andrea Prandi (Atl. Alta Valtellina). Tra le possibili sorprese di giornata, merita forse una menzione Iacopo Brasi (La Recastello Radici Group) mentre per la vittoria di tappa tra gli under23, l'attenzione è rivolta soprattutto al terzetto formato da Luca Merli (Atletica Valchiese), Alessandro Crippa (Atletica Alta Valtellina) e dal più giovane Alessandro Rossi (As Lanzada).



Nell’agosto 2020 i sentieri del Challenge Stellina affidarono il doppio scettro tricolore ad Alessia Scaini (Atletica Saluzzo) che domenica rimetterà in palio tanto il titolo assoluto quanto quello Under 23. La bionda ventiduenne di Oulx sarà chiamata ancora una volta a fronteggiare l’esperienza di coloro che hanno scritto la storia recente della corsa in montagna azzurra e internazionale, dalla rientrante Valentina Belotti (Us Malonno - se saprà adattarsi al meglio in discesa) ad Alice Gaggi (La Recastello Radici Group), da Ilaria Bianchi (La Recastello Radici Group) e Cecilia Basso (Gs Orecchiella Garfaganana) alle sorelle Erica e Francesca Ghelfi (Podistica Valle Varaita), con la seconda data in grande condizione; attenzione anche a Lorenza Beccaria (Atletica Saluzzo). Sul fronte delle under 23 sarà da seguire la campionessa tricolore junior uscente Carlotta Uber (Lagarina Crus Team).

La presenza - confermata o in attesa di definizione - di importanti nomi stranieri come quelli di Primitive Niyirora (Orecchiella Garfagnana) e della due volte iridata Lucy Murigi (Atletica Saluzzo) renderanno ancora più intrigante una sfida che potrebbe riservare notevoli sorprese.

Percorso di 6,2km con 290 metri di dislivello invece per gli junior. Gli ultimi mesi così controversi rendono forse difficile un’analisi approfondita a priori, ma in campo femminile le principali favorite appaiono le tre altoatesine Veronika Hölzl, Lisa Kerschbaumer e Martina Falchetti portacolori dello SportClub Meran: Paola Poli (Free-Zone), Noemi Bouchard (Atletica Saluzzo) ed Irene Aschieris (Atletica Susa Adriano Aschieris) sembrano essere le principali altre favorite per le posizioni di vertice.

Nella prova under 20 maschile la situazione sembra invece presentarsi più fluida, con il sudtirolese Samuel Demetz (SportClub Meran) insidiato dal trentino Devid Caresani (Atletica Valle di Cembra), dai cuneesi Simone Giolitti ed Elia Mattio (Podistica Valle Varaita) e dai due portacolori dell'Atletica Valle Brembana Pietro Gherardi e Pietro Cambianica; non nascondono ambizioni da podio anche Matteo Bardea (Us Lanzada) e Ilian Angeli (Gs Orecchiella Garfagnana)



A corollario delle sfide tricolori, il comitato organizzatore propone anche sfide per le categorie giovanili che nel primo pomeriggio coinvolgeranno ragazzi/e, cadetti/e e allievi/e.

ChieseRun - Memorial Marco Borsari

Prima Prova Campionato Italiano Assoluto, Junior e U23

Domenica 30 Maggio, Roncone - Sella Giudicarie, Trento

9:00 Junior Femminile e Over60 Femminile - 6,2km - 290m D+

9:45 Junior Maschile e Over 60 Maschile - 6,2Km - 290m D+

10:30 Senior/Promesse e Under 60 Femminile - 11,4Km - 740m D+

11:45 Senior/Promesse e Under 60 Maschile - 11,4Km - 740m D+

Prove giovanili

13:00 - Ragazzi, Ragazze e Cadette - 1,4Km - 75m D+

13:30 - Cadetti, Allieve e Allievi - 2,5Km - 135m D+

:: ChieseRun - Campionato Italiano Individuale e di Società, prima prova

