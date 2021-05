ChieseRun: Le gare giovanili

Al termine delle sfide tricolori, la ChieseRun ha riservato grande spettacolo con le prove giovanili riservate alle categorie under 18

30 Maggio 2021Dopo il tripudio tricolore, a Roncone spazio ai giovani: sono state le categorie under 18 a chiudere la giornata di grande corsa in montagna della ChieseRun, con la parte conclusiva del tracciato - quella ad occidente del lago, per intendersi - ad ospitare le gare di Allievi, ragazzi e cadetti che hanno così inaugurato il calendario provinciale della specialità.Nella prova under 18 il primo a tagliare il traguardo è stato Cristiano Ropelato (Us Quercia Trentingrana), fratello maggiore del Francesco campione tricolore che col tempo di 9'17 ha preceduto il lombardo Giulio Mascheri (Cortenova) ed il padrone di casa Gabriel Bazzoli (Atletica Valchiese) mentre al femminile è stata proprio la portacolori della società organizzatrice Chiara Bonomini a prendersi il successo davanti alla ledrense compagna di squadra Martina Malcotti (Atletica Valchiese) e a Giulia Zucchelli (Atletica Alto Garda e Ledro).Scendendo tra i cadetti, Luca Curioni (ValChiavenna) ha avuto la meglio sul bresciano Massimiliano Corsini (Running Team) e sul trilancese Nicola Pisoni (Gs Trilacum), seguito dal brentegano FAbio Mozzi (Atletica Team Loppio); in campo femminile si è riproposta la sfida tricolore, con l'altoatesina Sofia Demetz (SportClub Meran) a rimarcare la superiorità nei confronti della ledrense Licia Ferrari (Atletica Valchiese); terza piazza per Ilaria Rossi (Atletica Clarina) seguita da Francesca Franceschini (Gs Trilacum). Infine tra i ragazzi a vincere sono stati Nicola Girardini (Atletica Tione) e Noemi Parisi (Atletica Alto Garda e LEdro).

