ChieseRun: Falchetti e Mattio junior vincenti

Roncone e la Valle del Chiese fanno da cornice alla prima prova tricolore del Campionato Italiano di corsa in montagna per l'organizzazione dell'Atletica Valchiese.

30 Maggio 2021

Fresca giornata di sole a Roncone (Trentino) per la prima prova del Campionato Italiano di corsa in montagna proposto dall'Atletica Valchiese nel territorio comunale di Sella Giudicarie. L'apertura del programma è dedicato alle prove under 20, con la gardenese Martina Falchetti (SportClub Meran) vincitrice della prova femminile ed il cuneese Elia Mattio (Podistica Valle Varaita) prima firma al maschile.



JUNIORES MASCHILE (6,2Km - 290metri dislivello): situazione fluida, si diceva alla vigilia, commentando la gara junior maschile. E la carta vincente del mazzo si è rivelata quella del cuneese Elia Mattio (Podistica Valle Varaita), capace al primo anno di categoria di mettere in campo una prova irresistibile che gli ha permesso di concretizzare nel finale la vittoria nella prima prova tricolore. In vantaggio già dopo la prima salita, Mattio ha visto gli inseguitori riavvicinarsi nel breve tratto in asfalto che riconduceva il gruppo sulle rive del lago di Roncone, ma una volta tornato sul misto ha ritrovato le giuste sensazioni per spingere e difendere il primato fin sul traguardo, tagliato dopo 23'40 di gara. La sfida per il secondo gradino del podio ha quindi premiato con qualche sorpresa il triatleta Ilian Angeli (Gs Orecchiella Garfagnana, 23'47) con Matteo Bardea (As Lanzada, 24'03) in terza posizione. Simone Giolitti con il quarto posto ha consegnato alla Podistica Valle Varaita il successo nella gradutaria di società, con il trentino Devid Caresani (Atletica Valle di Cembra) seguito da Samuel Demetz (SportClub Meran).



Ecco le parole di Mattio: "Avrei firmato per un piazzamento nelle prime cinque, davvero. Essendo al primo anno di categoria avevo un po' di rispetto per gli avversari, ma quando ho percepito sensazioni positive ho deciso di spingere. Nella parte finale della discesa sono andato un po' in crisi, ma in vista del lago mi son detto che il più era fatto e che non potevo mollare".



JUNIORES FEMMINILE (6,2Km - 290metri dislivello): Martina Falchetti (SportClub Meran, 28'48) fa letteralmente saltare il banco. Che la società meranese fosse l'osservata speciale in questo primo atto tricolore era elemento riconosciuto da tutti, ma forse del terzetto bianconero la quasi diciannovenne di casa ad Ortisei era la meno pronisticata, rispetto alle compagne di colori Lisa Kerschbaumer e Veronica Hölzl. Invece sin dalle prime rampe Falchetti si è messa in testa a dettare il ritmo, trascinandosi nella scia una Kerschbaumer che nel chilometri finale ha pagato lo sforzo, prestando il fianco al ritorno di Manuela Pedrana (Atletica Alta Valtellina, 29'38) ed Irene Ascheris (Atletica Susa, 29'55) che hanno così completato il podio di questo primo atto tricolore; quarta e quinta piazza dunque per le due altoatesine Kerschbaumer e Hölzl.



"Non mi sarei mai aspettata di vincere - è stato il commento a caldo di Martina Falchetti - proprio era l'ultima delle mie aspettative. Mi sono sempre trovata a mio agio sul tracciato e mi sono detta che valeva la pena spingere e provare il tutto per tutto. Ancora non ci credo, davvero: tra maturità e tutto il resto non avevo alcuna aspettativa ed invece... ora punterò a fare bene con le mie compagne ai Campionati Italiani di Staffetta e poi a vendere cara la pelle nella seconda prova di Cortenova".





:: ChieseRun - Campionato Italiano di corsa in montagna, Risultati





ChieseRun - Memorial Marco Borsari - www.chieserun.it

Prima Prova Campionato Italiano Assoluto, Junior e U23

Domenica 30 Maggio, Roncone - Sella Giudicarie, Trento

9:00 Junior Femminile e Over60 Femminile - 6,2km - 290m D+

9:45 Junior Maschile e Over 60 Maschile - 6,2Km - 290m D+

10:30 Senior/Promesse e Under 60 Femminile - 11,4Km - 740m D+

11:45 Senior/Promesse e Under 60 Maschile - 11,4Km - 740m D+

Prove giovanili

13:00 - Ragazzi, Ragazze e Cadette - 1,4Km - 75m D+

13:30 - Cadetti, Allieve e Allievi - 2,5Km - 135m D+