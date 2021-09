Che miglio per Valduga! Gatto e Fedel crescono

Con uno Yeman Crippa in riserva di benzina, il Miglio del Trofeo Don Kenya Run esalta Simone Valduga che sigla il nuovo record italiano U18 in 4'05"93; poco prima PB per Giovanni Gatto mentre Simone Fedel cresce nel triplo a Mariano Comense: 15,62

05 Settembre 2021Il miglio del Trofeo Don Kenya Run all'Arena Civica Gianni Brera di Milano ha fatto calare il sipario sul 2021 in pista di Yeman Crippa: il poliziotto trentino ha però raggiunto il mese di settembre in evidente riserva di benzina e così l'ultimo atto stagionale si è per lui trasformato in una sofferta passerella chiusa con un normale 4'02 e spiccioli nella gara vinta dall'irlandese Coscoran sul piede del 3'55"59.Ma in chiave trentina sulla ribalta dell'Arena è salito il lagarino Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana) che nella seconda serie ha saputo raggiungere il traguardo al sesto posto con un 4'05"93 che migliora sensibilmente la miglior prestazione italiana under 18 sulla distanza. Un grande risultato per il diciassettenne di Besenello, protagonista per l'intera estate di prestazioni sopra le linee con tanto di vittorie importanti, sia in campo tricolore che non. Appena davanti a lui, 4'04"42 per il compagno di colori Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana) che ha a sua volta migliorato sensibilmente il proprio PB in una serata che nei 2000 siepi ha salutato il terzo posto di Linda Palumbo (Südtirol Team) in 6'38"68 alle spalle dell'irlandese FInn e della piemontese Martina Merlo.Trasferta lomabarda anche per il triplista gialloverde Simone Fedel (Us Quercia Trentingrana) che ha preso parte al triplo dei campionati regionali lombardi raccogliendo al sesto turno di salti il nuovo primato personale di 15,62 per agguantare il secondo posto nella scia dell'esperto Fabrizio Schembri (15,82).