Carlotta Uber conquista lo Stelvio

La campionessa italiana juniores del 2020 è stata la migliore sui 21km della Stelvio Marathon: 2'36"36 il tempo della brentegana sui 21km tra Prato ed il Passo Stelvio

25 Luglio 2021Carlotta Uber si è imposta nella Stelvio Marathon 2021. La ventenne brentegana del Lagarina Crus Team ha saputo cogliere una prestigiosa vittoria sui 21 chilometri con 2100 metri di dislivello che separano la partenza di Prato allo Stelvio in Val Venosta, dal Passo Stelvio, lungo il tracciato disegnato sul versante sinistro della valle di Trafoi.La scalatrice di Castione, campionessa italiana juniores in carica, ha coperto la distanza in 2:36'36 precedendo la svizzera FlUrina Eichholzer (2:39'05) e la tedesca Melanie Albrecht; sono state nel complesso 48 le ragazze che hanno voluto affrontare la salita allo Stelvio tra gli oltre 200 partecipanti."Oggi ho voluto osare , buttarmi in una gara lunga il doppio di quelle che faccio solitamente … beh devo dire che questi 21 km di salita con oltre 2000 metri di dislivello si sono rivelati essere un viaggio meraviglioso. Oggi ho corso con le gambe, la testa (cosa rara per me) e il cuore ed è successo qualcosa di magnifico. Mi sono divertita dal primo metro all’ultimo, non ho mai sofferto e sono arrivata al traguardo con un immenso sorriso… non potevo chiedere di meglio" è stato il commento della lagarina al termine della vittoriosa gara.