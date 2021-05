CDS: titoli a Rotaliana, Quercia e Non e Sole

Quattro società diverse per i quattro titoli regionali in palio nel fine settimana allestito dall'Atletica Valle di Cembra; esordio sfortunato per Yeman Crippa.





Per quanto riguarda le sfide giovanili, nel vento del Campo Scuola Covi Postal ha preso forma il 9"36 di Pedro Emanuele Tovazzi (Us Quercia Trentingrana, vento +4,2 m/s) negli 80 metri ma anche il 3'40"22 di Riccardo Andreatta (Atletica Rotaliana) nei 1200 siepi, con lo stesso cadetto protagonista del successo della 4x100 rotaliana insieme a Giona Kaswalder, Matteo Capovilla e Jayson Martinatti: 48"98. Il quartetto vincente della 4x100 femminile è stato invece griffato Us Villazzano: Sofia Chiarani, Federica Giacomoni, Sofia Nichelatti e Sofia Pizzato hanno riportato il testimone al traguardo in 52"28. I 300hs hanno quindi premiato al femminile Jennie Rizzi (Gs Trilacum, 49"44) ed il fiemmese Riccardo Delladio (Us Quercia Trentingrana, 42,57).



Tutti i Risultati Giovanni Filippi (Us Rogno, 3'44"67) e a David Nikolli (Caivano Runners, 3'44"76); dal quinto al settimo posto i tre trentini Pornon Tourè (Us Quercia Trentingrana, 3’55”42), lo junior Daniel Rocca (Lagarina Crus Team, 3’56”79), l’allievo Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana, 3’56”99).Per quanto riguarda le sfide giovanili, nel vento del Campo Scuola Covi Postal ha preso forma il 9"36 di Pedro Emanuele Tovazzi (Us Quercia Trentingrana, vento +4,2 m/s) negli 80 metri ma anche il 3'40"22 di Riccardo Andreatta (Atletica Rotaliana) nei 1200 siepi, con lo stesso cadetto protagonista del successo della 4x100 rotaliana insieme a Giona Kaswalder, Matteo Capovilla e Jayson Martinatti: 48"98. Il quartetto vincente della 4x100 femminile è stato invece griffato Us Villazzano: Sofia Chiarani, Federica Giacomoni, Sofia Nichelatti e Sofia Pizzato hanno riportato il testimone al traguardo in 52"28. I 300hs hanno quindi premiato al femminile Jennie Rizzi (Gs Trilacum, 49"44) ed il fiemmese Riccardo Delladio (Us Quercia Trentingrana, 42,57).

23 Maggio 2021Raffiche impetuose di vento e pioggia: la domenica mattina dei Campionati di Società giovanili su pista non è stata delle migliori, ma nonostante questo il programma si è potuto completare con il successo dell'Atletica Rotaliana tra i cadetti, dell'Atletica Valli di Non e Sole tra le cadette e dell'Us Quercia Trentingrana tra i ragazzi, società che si sono quindi affiancate alle ragazze del Gs Valsugana Trentino - vincitrici sabato - sul gradino più alto della rassegna regionale.Condizioni decisamente difficili e a farne le spese è stato anche Yeman Crippa (Fiamme Oro) che ha alzato bandiera bianca nel test-esibizione inserito in chiusura di giornata: il suo 1500 si è concluso poco prima del minuto di gara, lasciando via libera verso il successo al compagno di allenamenti Yassin Bouih (Fiamme Gialle), primo sul traguardo in 3'44"53 in volata davanti a