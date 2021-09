CDS: Valsugana e Quercia nella finale scudetto

Il prossimo fine settimana sarà dedicato alle Finali del CdS Assoluto su pista, con Gs Valsugana Trentino e Us Quercia Trentingrana tra le 12 società femminili che inseguiranno lo scudetto. FInale Argento invece per il settore maschile della Quercia.

16 Settembre 2021L'Atletica italiana si prepara ad assegnare gli scudetti 2021. Nel fine settimana a Caorle (Venezia) ospiterà infatti la Finale Oro del Campionato di Società Assoluto su pista che coinvolgerà le migliori 12 formazioni maschile e femminili tra cui anche i team di Gs Valsugana Trentino e Us Quercia Trentingrana.Le valsuganotte capitanate dalla lanciatrice levicense Noa Ndimurwanko e le lagarine che puntano molto sulla marciatrice Vittoria Giordani proveranno a dire la loro con l'obiettivo di salire quanto più in classifica o per le meno garantirsi un posto privilegiato in vista dell'anno venturo.

Impegno anche per il settore maschile dell'Us Quercia Trentingrana, tra le dodici formazioni che parteciperanno alla Finale Argento a Palermo, con la Finale Bronzo in programma a Torino e la Finale B ad Agropoli(Salerno).



Da regolamento, gli atleti militari possono tornare a indossare la maglia delle proprie società d’origine e questo garantisce sfide di qualità ancora maggiore. Nel ‘campo principale’, quello di Caorle, sono iscritti diversi atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, a partire dai pesisti Zane Weir (Enterprise Sport&Service, quinto ai Giochi) e Leonardo Fabbri (Atl. Firenze Marathon), compagni d’allenamento, uno contro l’altro in pedana. Annunciata anche la presenza del primatista italiano dei 110hs Paolo Dal Molin (Athletic Club 96 Alperia), del nono classificato nei 3000 siepi a Tokyo Ala Zoghlami (Cus Palermo), delle staffettiste azzurre Johanelis Herrera (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), Raphaela Lukudo (La Fratellanza 1874 Modena) e Mariabenedicta Chigbolu (Studentesca Rieti Milardi), delle portacolori dell’Atletica Vicentina Elena Bellò (800), Federica Del Buono (1500), Laura Strati (farà 100 e 4x100) e Ottavia Cestonaro (lungo e triplo).

Partecipazione qualificata anche nelle altre finali: a Palermo va in pista uno dei campioni olimpici azzurri, il marciatore Massimo Stano, con indosso la maglia dell’Aden Exprivia Molfetta, impegnato nei 5000 metri di marcia. È iscritto nei 200, nei 400 e nella 4x400 Edoardo Scotti, sotto le insegne del Cus Parma come Ayomide Folorunso (400hs+staffette) e Sara Fantini (martello). Nell’elenco dei partecipanti anche la primatista italiana della 4x100 Irene Siragusa (Atletica 2005) su 100 e 200, la saltatrice in alto Alessia Trost (Atl. Brugnera Friulintagli), la siepista Martina Merlo (Battaglio Cus Torino) su 800 e 1500. A Torino, da seguire in particolare Gaia Sabbatini (Atl. Gran Sasso Teramo) su 800 e 1500 e la primatista italiana della staffetta Vittoria Fontana (N. Atl. Fanfulla Lodigiana) nei 100 metri.





Finale Oro, Caorle (Venezia), 18-19 settembre 2021

Uomini: Athletic Club 96 Alperia Bolzano, Enterprise Sport & Service, Atl. Biotekna, Studentesca Rieti Milardi, Atl. Vicentina, Atl. Firenze Marathon, Atl. Virtus Lucca, Cus Palermo, Pro Sesto Atletica, Atl. Brugnera Friulintagli, Atl. Futura Roma, La Fratellanza 1874 Modena.



Donne: Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco, Atl. Vicentina, Bracco Atletica, Cus Pro Patria Milano, Studentesca Rieti Milardi, Acsi Italia Atletica, La Fratellanza 1874 Modena, Pro Sesto Atletica, Atl. Arcs Cus Perugia, Us Quercia Trentingrana, Atl. Riviera del Brenta, Gs Valsugana Trentino.



