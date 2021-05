Brunico: Libera sfreccia, Tavernini vola

L'impianto di Riscone di Brunico ha ospitato la seconda giornata dei Campionati Regionali Assoluti: Francesco Libera torna dopo l'infortunio con un ottimo 21"30 nei 200; Asia Tavernini sale nell'alto oltre l'1,80: entrambi "sfiorano" gli EuroU23

30 Maggio 2021Ci sono i 200 metri di Francesco Libera (Atletica Valli di Non e Sole) ed il salto in alto di Asia Tavernini (Us Quercia Trentingrana) sulla copertina della seconda giornata dei Campionati Regionali Assoluti, disputati stamane a Riscone di Brunico per completare il quadro avviatoIl noneso Libera, riaffacciatosi in pista dopo l'infortunio che l'ha frenato per diversi mesi, è tornato a macinare la pista nei 200 metri con un 21"30 (vento +1,6m/s) che oltre a consegnargli la vittoria di giornata su Simon Zandarco (Sv Lana Raika, 21"80), gli ha permesso di ritoccare il proprio primato personale (precedente limite, 21"35 del 2018) e di sfiorare il minimo di partecipazione per gli EuroU23 di Tallinn, mancato per soli sei centesimi di secondo.Sono due invece i centimetri che ancora mancano ad Asia Tavernini per conquistare a sua volta il minimo europeo under23: la gardesana gialloverde oggi a Brunico ha saputo aggiungere tre centimetri al proprio curriculum personale, valicando per la prima volta in carriera l'1,80. Stessi colori indossati dal triplista valsuganotto Simone Fedel (Us Quercia Trentingrana), prima firma del triplo con 14,52 (+3,2 m/s, a referto anche un 14,51 con vento regolare) in una mattinata che ha proposto alle sue spalle il miglioramento dell'allievo Pavel Pandolfo (Atletica Clarina), salito a 13,80. Ed a proposito di Clarina, secondo posto al femminile per l'under 18 Alessandra Bolzon (12,06), preceduta dall'altoatesina Angela Kier (12,34); restando ai concorsi, da segnalare la spallata da 14,11 nel getto del peso da parte di Alberto Cerisara (Us Quercia Trentingrana), l'11,96 nella prova femminile di Silvia Baitella (Us Quercia Trentingrana) ed il ritorno in pedana anche da parte di Stefano Ramus (Atletica Valli di Non e Sole), vincente nell'alto a quota 2,03.Tornando in pista, Alice Murari (Us Quercia Trentingrana) ha completato nei 200 metri (24"15) la doppietta personale dopo il successo nei 100 metri di sabato, traguardo raggiunto anche da Abdessalem MachMach nel doppio giro di pista: 1'51"47 per il vincitore dei 400 del giorno precedente, riferimento che gli ha consentito di precedere i due trentini Pornon Tourè (Us Quercia Trentingrana, 1'53"86) e lo junior Daniel Rocca (Lagarina Crus Team, 1'55"00); nei 400 con ostacoli, successo per Giulio Lutterotti (Us Quercia Trentingrana, 53"43).