Berti, minimo EuroJunior anche nei 5000

Terzo posto in 14'36"97 per Massimiliano Berti nei 5000 metri di Alba, tempo che vale il secondo standard per gli EuroJunior di Tallinn dopo quello dei 3000 siepi

05 Luglio 2021Fruttuosa trasferta cuneese per lo junior giudicariese Massimiliano Berti (Atletica Valchiese) che nel fine settimana ha scelto il Memorial Daniele Giacosa di Alba (Cuneo) per affrontare i 5000 metri e cogliere un prezioso terzo posto in 14'36"97 nella gara vinta da Ayob El Bir sul piede del 14'30. Un riscontro cronometrico non troppo lontano dal personale (14'29"30 dell'ottobre scorso) che ha consentito allo storese allievo di Ennio Colò di staccare il secondo minimo di partecipazione ai prossimi EuroJunior di Tallinn, dopo aver già messo a referto lo standard dei 3000 siepi."Ora Massimiliano dovrà decidere che gara affrontare tra 3000 siepi e 5000 - racconta il coach Colò - visto che la batteria dei 3000 siepi è prevista nello stesso giorno dei 5000. Nei prossimi giorni verrà effettuata la scelta, ma è stato importante cogliere entrambi i minimi".