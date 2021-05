Bergamo: Irene Baldessari a segno nei 1500

A Bergamo vittoria e primato personale in 4'18"37 per Irene Baldessari nei 1500 metri. Sulla stessa distanza, PB anche per lo junior Berti

13 Maggio 2021Vittoria e primato personale per Irene Baldessari (Esercito) nei 1500 metri del Meeting Silver Lombardia disputato nella serata di ieri, mercoledì 12 maggio, a Bergamo.La ventottenne trilacense ha tagliato per prima il traguardo in 4'18"37 lasciandosi alle spalle la rientrante padrona di casa Marta Zenoni (4'20"64) e dimostrando di aver pienamente superato il piccolo acciacco fisico rimediato poco meno di un mese fa nel giorno del debutto in pista, a Rovereto. Per lei si tratta di un sensibile miglioramento su una distanza affrontata solo raramente: la statistica personale prima di ieri parlava di un 4'28 all'aperto (ma datato 2014) ed un 4'21"42 ottenuto nell'inverno appena passato in sala.Nello stesso meeting lombardo e sulla medesima distanza, ottavo tempo e primato personale anche per lo junior giudicariese Massimiliano Berti (Atletica Valchiese) che con 3'54"73 ha raccolto il secondo posto nella seconda serie (davanti a lui, Enrico Vecchi in 3'54"46) ritoccando di oltre un secondo il precedente limite; alle sue spalle - settimo tempo nella serie, 14° complessivo - 3'57"36 per l'allievo Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana).