Battocletti a Nizza sognando Tokyo

Nel sabato sera di Nizza Nadia Battocletti proverà a garantirsi l'Olimpiade: i 5000 metri in Costa Azzurra sembrano trampolino di lancio ideale per correre in meno di 15'16"00

11 Giugno 2021La Costa Azzurra è il posto ideale per sognare. E nei pensieri di Nadia Battocletti di questi tempi c'è posto per il Giappone, c'è posto per Tokyo, c'è posto per i cinque cerchi.Sabato sera a a Nizza Nadia(Fiamme Azzurre) punta dritta allo standard olimpico nei 5000 metri: per riuscirci, la ventunenne trentina dovrà abbassare ancora di sette decimi il primato personale, già strattonato due volte nelle settimane scorse, a Milano (15:36.39) e poi ad Andujar (15:16.70), prestazioni alle quali ha aggiunto il trionfo in azzurro agli EuroTeam nei 5000 e il record di Gravellona Toce sabato scorso sui 3000 (8:54.91). Sabato alle 20.27, in una gara che si annuncia tirata, può mostrare la propria maturità contro avversarie di rango come l’etiope bronzo mondiale della mezza maratona Yalemzerf Yehualaw, la britannica Eilish McColgan, la svedese Meraf Bahta.A caccia del ‘minimo’ per Tokyo anche Ala(Fiamme Oro) nei 3000 siepi: ispirato dal fantastico 8:14.29 del gemello Osama al Golden Gala, può sfondare gli 8:22 dello standard olimpico. Tra gli altri azzurri, c’è Joao(Esercito) nei 1500 dopo essere sceso a 1:46.20 negli 800 a Conegliano, Martina(Aeronautica) nei 3000 siepi dopo il 9:43.42 degli Europei a squadre, Giulia(Esercito) e Martina(Fiamme Gialle) nei 1500, Riccardo(Trevisatletica) nei 5000