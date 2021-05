Asta: Peroni cresce ancora, 4,00 a Nembro

Rapida progressione per la junior di Brentonico: 4,00 per Arianna Peroni nell'asta di Nembro che migliora così il proprio record trentino di categoria e conquista il pass per gli EuroJunior

23 Maggio 2021Continua a crescere Arianna Peroni (US Quercia Trentingrana) in questa sua prima stagione da astista: la junior di Brentonico, affacciatasi alla specialità solo nello scorso ottobre, ha valicato ieri a Nembro l'asticella a 4 metri di quota, migliorando il proprio record trentino under 20 che le apparteneva da poche settimane. La sfida del Centro Sportivo Saletti della cittadina all'imbocco della Val Seriana ha riservato un secondo posto alla lagarina, preceduta a parità di misura dalla lombarda Claudia Ricci. A pesare - se così si può dire - è stato il maggior numero di errori dell'ex ginnasta trentina, entrata in gara a 3,40 per poi superare 3,60 (terzo tentativo), 3,70 (secondo tentativo) e salire quindi a 3,90 (secondo tentativo) e trovare quindi alla terza prova i definitivi 4,00 che le valgono il minimo di qualificazione per gli EuroJunior.Il risultato piazza così Arianna Peroni al secondo posto delle graduatorie all time tra le atlete tesserate per società trentine, alle spalle della compagna di team Marta Ronconi che proprio pochi giorni fa aveva ritoccato il primato a 4,05; da segnalare come nella graduatoria manchino inevitabilmente i riscontri ottenuti dall'ex primatista italiana Maria Carla Bresciani, salita fino a 4,20 con i colori delle Fiamme Oro.