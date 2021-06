Assoluti: aggiornato l'orario di Rovereto

Alla vigilia della rassegna tricolore che coinvolgerà lo Stadio Quercia di Rovereto da venerdì 25 a domenica 27 giugno è stato rivisto l'orario delle tre giornate

24 Giugno 2021E' stato definito nel pomeriggio odierno l'orario definitivo dei Campionati Italiani Assoluti che andranno in scena a Rovereto da domani, venerdì 25, a domenica 27 giugno.

PROGRAMMA ORARIO AGGIORNATO (giovedì 24 giugno)

Lo Stadio Quercia è pronto per ospitare per la seconda volta nella storia (sulle 110 sino ad oggi disputate) la massima rassegna federale dopo l'edizione del 2014. Dalla mattinata di domani e fino alla serata di domenica saranno 42 i titoli messi in palio, compresa la marcia su strada (le due 10Km sono previste per domani sera in Corso Bettini, a partire dalle 18) e le prove multiple. Proprio i polivalenti di decathlon ed eptathlon saranno i primi a scendere in pista nella mattinata di venerdì, accolti dal padrone di casa Lorenzo Naidon (Us Quercia Trentingrana) in una giornata che all'interno dello Stadio Quercia vedrà anche l'impegno con le batterie dei 400 metri.



Sabato la giornata più intensa del triduo: dalle 11 alle 22 circa si respirerà grande atletica, con l'attesa per i 100 metri di Marcell Jacobs (Fiamme Oro) e non solo.



